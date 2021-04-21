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還沒開業就被金檢 金管會已進駐將來銀行

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

網銀國家隊將來銀行籌組、資訊系統開發案、涉嫌大股東掏空等備受立委關心，金管會主委黃天牧今（21）日表示，金管會銀行局與檢查局本周已至將來銀行進行金檢工作，了解內部決策相關程序等問題。

金管會核准的三家純網銀，包含已開業的樂天商銀，連線銀行也將於22日正式開業，不過將來銀行因總經理劉奕成離職，開業時間也不明朗，讓立委頻頻關切將來銀行的未來。

立委費鴻泰在財委會上說，將來銀行內部竄改系統，董事長還和高階主管講好對外統一回覆，費鴻泰要金管會不要讓將來銀行被掏空，黃天牧表示，銀行局和檢查局本周已到將來銀行了解和查核，細節目前不便透露，但會協助內部決策程序等問題，以確保將來銀行合乎標準才會核准將來銀行開業。

將來銀行為金管會核准的三家純網銀中，唯一一家還沒決定開業時間與未營業狀況下就被金管會金檢。黃天牧說，將來銀行已經更換總經理，會要銀行局輔導將來銀行的新團隊，並符合當初申請純網銀的標準。

將來銀行 金管會 網銀

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