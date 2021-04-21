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2021世界地球日 富邦講堂推6場具永續思維線上大師講座

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

4月22日是世界地球日的51週年，富邦藝術基金會經營20年的富邦講堂，長期致力於生活美學和藝術推廣之餘，也期望朝著與大眾分享永續藝術生活的概念邁進，如同全球各大美術館和藝文機構因應疫情，開始重新思考和重新定義藝術之於人類、自然環境和世界的關係，因此，富邦講堂從近期推出的20場線上大師講座中精選出6場講座，探討創造一個更好的未來時，我們應該要有的態度或具備的能力。

AC Global創辦人江振誠說「疫情讓我們理解本地食材的重要性」、Plan b創辦人游適任提出「我們不能用昨日的思維來解決今日的問題。」、小智研發共同創辦人兼執行長黃謙智強調「今天的一次性垃圾，是明天的永續資源，需要更多的創造力為此時做些什麼。」

富邦藝術基金會指出，富邦講堂精選6場線上講座，內容涵蓋紐約MoMA美術館資深策展人、也是藝術界傳奇人物Paola Antonelli說道「我們模仿自然、與其他物種合作，我想試著理解種間設計(Interspecies Design)，了解如何與其他物種共存是件非常迷人的事情。」；瑞士最具代表性的私人美術館-貝耶勒基金會的執行董事Ulrike Erbslöh分享「貝耶勒基金會擴建計畫的建築設計，完全圍饒著莊園中古老的樹木群去規劃，以不破壞自然為前提，和希望鼓勵民眾去接觸原始型態的生活，穿梭在建築與自然環境之中」、Prada藝術基金會項目總監Chiara Costa提出「實際上，『現在』一詞也不具意義，我們需設想現在的未來，至少我們能藉此帶來新的可能性。」另外包含江振誠、游適任和黃謙智等社會創新實踐家分享對將來的期望。

每場講座集結30分鐘的觀點與內涵，富邦講堂期許人們放慢步調，細細聆聽箇中道理，轉換成面對明日的全新力量。

除此之外，即日起至4月底，填寫問卷就有機會就可以得到「限量版大師觀點手感筆記本」，截錄了此次最新系列20支講座的獨到見解，以極簡純白的色調提醒大眾回歸自然、探索本質的重要性，並將使用再生紙張製作。

富邦 美術館 江振誠

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