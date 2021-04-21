微軟衝亞洲資料中心布局 4年增十萬就業機會

微軟宣布於全球正式推出虛擬資料中心體驗網站，用沉浸式數位導覽，對外公開微軟資料中心基礎設施、環保供電能源、資安防護軟硬體及前瞻的伺服器和模組化資料中心，進一步推動雲端概念普及，同時鼓勵各大產業創新。微軟現已於全球建設200多個資料中心，其營運和規劃中的資料中心覆蓋全球34個國家與地區，今年可望再新增至少10處，並逐步朝每年建造50到100 個新資料中心的目標邁進。

過去一年，微軟在亞洲的足跡，更從7個市場擴展到11個市場，包含了台灣和馬來西亞、印尼、紐西蘭，透過加速佈局，微軟也將全力協助亞洲疫後經濟成長。

2020年微軟宣布將設立全台首座、全球第66座Azure資料中心區域，以前瞻技術力助加速推動台灣各大產業數位轉型與創新。據IDC研究顯示，2024年微軟生態系（包含微軟本身、微軟產業夥伴與客戶）更將於台、馬、印三大區域共創造210億美元以上經濟價值，及10萬個工作機會，顯示微軟資料中心區域將成為未來數位轉型或創新的發展基石。

於此同時，台灣產業創新與加速轉型的前哨布局，更已快速展開。如製造業與高科技產業已在加速將企業核心系統上雲，以建立完善的全球智慧供應鏈基礎，來掌握各地即時產線或營運狀況，達到高效的全球營運管理，甚至是加速國際市場拓點步伐。金融與零售業更在以「用戶體驗為中心」下，大量運用雲端數據平台來做分析並預測市場，以提供用戶更好的服務，Azure上既有的解決方案，也著實為企業大幅省去自行建置系統的時間與成本。

展望金融業未來，資料落地台灣不出境更將加速金融科技的快速發展。此外，未來資料中心的高效運算也能協助醫療產業加速分析大量臨床資料、開發前瞻健康照護技術，驅動著醫療照護產業的革新。

微軟今宣布於全球正式推出虛擬資料中心體驗網站，展示微軟資料中心高安全性。微軟資料中心外觀皆為無窗、由柵欄防護的倉庫，內部則安置多道實體安全層控制人員進出，包含攝影機、警衛室、訪客簽到站等，亦設置單向門以防人員攜帶未經授權物品進出。微軟每年花費超過10億美元提升資料中心軟硬體、通訊協定和人員的安全性，全力將處理及儲存數位資料的流程最佳化，強化資安防護力。