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花旗退出台消金業務引發骨牌效應？ 金管會這麼說

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
花旗銀行。示意圖／路透
花旗銀行。示意圖／路透

花旗銀行上周宣布退出13國包含台灣在內的消費金融業務，外界擔憂是否會引發其他外銀跟進退出台灣市場的骨牌效應，金管會主委黃天牧今（21）日表示，花旗退出消金業務不需定位台灣，而是從全球佈局來看。

黃天牧指出，花旗銀行自2008年金融危機後就受到美國政府支助，便調整公司營運策略、逐步減少了消金業務，像是現任執行長在2015年時就賣掉巴西和阿根廷。

跨國金融機構在經營佈局策略受到的因素眾多，包含消費金融成本變高、數位化發展、母國經營問題，而本國銀行競爭力逐步提升，引起外銀在台經營壓力也是因素之一。

黃天牧表示，花旗對於消金業務的退出為全球佈局的未來發展策略、獲利和股價等，不需特別定位在台灣，外銀自有其經營策略，也不需要特別做預估。

目前花旗銀行員工人數約有4000多人，金管會昨日也有發函要花旗銀行保障相關客戶與員工權益。

至於現今是否有其他銀行有意接手花旗消金業務？黃天牧說，目前仍沒有收到相關消息。

花旗 黃天牧 金管會

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