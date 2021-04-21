花旗銀賣台灣消金最新狀況 金管會：員工無大幅離職

花旗銀賣台灣消金最新狀況出爐。金管會官員昨（20）日指出，目前掌握最新狀況，花旗銀員工無大幅離職，存款正常，花旗銀沒有出現業務異常。而勞動局也傳出已經派員前往花旗銀查訪，掌握花旗員工人數逾4千人，處理消費金融業務業務員工逾2千人，花旗表示目前人員皆照常出勤暫無資遣規劃。

對於目前傳出有機會併購花旗銀的星展銀資訊，金管會指出，根據金管會資料統計至今年3月底，花旗銀在台員工人數為4082億元，45家分行，2月底存款數字6552.85億元。而被傳出對花旗銀有併購意願的星展銀，在台員工人數2137人，35家分行。

較值得關注的是，去年受到新冠肺炎疫情，衝擊最大的就是台灣最大外銀子行的花旗銀行。

金管會資料顯示，花旗銀去年全年獲利衰退33%，稅前純益97億元。花旗銀為四家外銀子行中衰退最多，暴露去年新冠肺炎疫情對高度依賴消金業務的外銀有極大衝擊，以及受到美國降息影響。

而來自新加坡的星展銀獲利，去年全年稅前純益9.42億元、年增78%。獲利主因為星展銀在2019年曾經打銷呆帳、獲利下滑，2020年增加財富管理手續費收入，營業費用樽節開銷降低成本，因此去年全年獲利成長接近八成。

而星展銀以外的三家外銀去年全數衰退，包括渣打銀衰退16%、稅前純益27億元，滙豐銀衰退20%、稅前純益36億元，花旗銀衰退最多、衰退33%，稅前純益97億元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，去年外銀衰退主因，來自新冠肺炎疫情，以及美國調降利率、外匯交易收入減少，其中花旗銀信用卡卡友超過200萬人，受疫情影響消費動能的卡友人數高於其他外銀，手續費收入衰退許多，成為疫情重災外銀戶。

金管會指出，持續關注花旗銀業務狀況，目前存款並未出現大幅波動，也未收到大幅銀行人員大幅度離職消息，花旗銀並未出現業務異常，但金管會要求花旗銀業務調整，必須充分注意保障客戶以及員工權益，確保營運服務正常運作，內部控制持續有效。

近期花旗銀已經對客戶發出訊息，保證花旗銀存款帳戶以及投資不會因為預定計畫受到影響，以及可以持續使用花旗銀網路銀行及行動生活家的服務，行業務、後勤單位都正常營運。