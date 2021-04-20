KY風暴後 金管會2招定會計師控管：AQI指標將上路

金管會主委黃天牧明（21）日將前往立法院財委會專題報告，針對「會計師法第十條條文修正草案」，指出為減少低價競爭對審計品可能影響，將持續執行事務所檢查，以減少低價競爭對審計品質可能影響，並在年底前將發布審計品質指標(AQI)。

但是否進一步修正會計師法訂定酬金標準，金管會指出，則涉公平交易委員會所職掌限制競爭行為等相關規範。不過，金管會支持會計師從事簽證業務應收取合理之酬金，以維護簽證品質。

台灣會計師財報簽證公費到底有多低？金管會指出，台灣會計師財報簽證公費與鄰近市場相較偏低，例如香港公費是台灣的2.62倍、中國大陸為台灣的2.38倍、新加坡則為2.05倍，低價競爭將有影響簽證品質虞，但收費是一個市場機制，未來會將殺價競爭列入檢查範圍，但更重要將會是查核會計師的品質。

而為了減少低價競爭對審計品質可能影響，金管會官員昨日指出，將會持續執行事務所檢查、財報實質審閱時將公費納入選案考量及強化宣導等措施，現階段檢查機制是參考國際作法、例如美國公開公司監督委員會方式檢查。

而檢查重點將放在事務所的品質管制制度，以及審計案件抽查。查核頻率依照事務所規模決定，例如四大會計事務所簽證公司家數超過100家，每三年實地查核一次；中小型則每6年查核一次。未來視情況，將可能加強查核頻率。

另為提升會計師事務所審計品質，金管會也將發布審計品質指標(AQI)，鼓勵事務所提升審計品質，並規劃於3年內建立會計師事務所差異化監理機制及要求事務所公布年度治理報告，以提升我國審計監理效率。

金管會官員昨日指出，針對今年將上路AQI審計品質準則指標，將放在公司治理3.0中，參考新加坡、南非使用審計指標衡量，將蒐集相關國家指標，項目上將列出內部以及外部檢查缺失、員工訓練小時、員工離職率、主管級人員佔比、專業資訊人員占比等，預計在今年年底公布。

發布後，未來將鼓勵公開公司在選擇會計師事務所上，不要再依賴審計公費高低選擇，並可以參考AQI質化指標資訊，以提升企業財報查核品質，例如可以請會計師事務所提供AQI資訊，以利企業在審計委員會中討論。