新台幣五天升3.27角、衝上近24年新高 關鍵原因有兩個

熱錢湧入，激勵新台幣匯率連五升，今（20）日升值6.7分，收28.138元，創1997年7月29日以來、近24年新高，總成交量13.82億美元。匯銀主管指出，儘管外資在股市呈小幅賣超，但在匯市仍流入約6、7億美元，進而促使新台幣匯率飆上波段新高。

國銀外匯交易室主管說，「新台幣這幾天升很快，從28.465元迅速攀升至28.138元，出口商都嚇傻了。」

央行統計顯示，新台幣匯率連五升，累計升值3.27角，升幅達1.16%。

央行資料指出，今年以來，美元指數累計上漲1.13%，非美貨幣裡，僅新台幣與人民幣維持升值，其餘亞洲貨幣均為貶值。

蟬聯「最強亞幣」寶座的新台幣，今年累計升值1.31%，遙遙領先人民幣升幅0.69%；淪為「最弱亞幣」的日圓今年重挫4.88%，台灣主要貿易對手國韓元貶幅2.34%，星元貶值0.39%。

匯銀主管分析，「最近國際美元又變弱了、美元買盤也明顯縮手，新台幣匯率重返升值之路，而且這波升勢來得很快，馬上就衝到28元整數關卡前。」

新台幣匯率昨日盤中最高升抵28.066元，最多升值1.39角。

匯銀主管說，時序進入月底，為出口商拋匯旺季，一旦出口商加入外資拋匯陣容，不排除新台幣匯率將面臨28元大關保衛戰。

「如果央行沒有強加阻攔，27字頭也不是不可能，況且27字頭也不是沒看過」，匯銀主管說。

匯銀主管說，儘管新台幣匯率重返近24年新高，但這波升值與過去有明顯不同。

匯銀主管說，「先前新台幣強升，絕大多數都是外資瘋狂湧入，央行盤中與尾盤都會進場調節，進而導致匯市屢屢爆出巨量，但最近外資雖然淨匯入，匯入規模卻不大，新台幣匯率之所以迅速攀升，主要是美元買盤縮手，以及央行沒進場調節的緣故。」

央行近期在匯市著墨甚少，除外資匯入規模不如以往、未造成匯市失序外，匯銀主管認為，美國匯率報告也是關鍵主因，雖然台灣未被列入匯率操縱國，但畢竟還是「留校察看」狀態，央行自然不適合在這時過於干預匯市，否則很難和美國交代。