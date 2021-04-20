保費調漲兩原因 宏泰人壽漲主力醫療險38.5%

健保給付縮小，加上部分商品損失率高，實支實付醫療險一直有漲價壓力。保經圈今(20)日傳出消息，在今年3月1日停售的薰衣草醫療健康保險附約，宏泰人壽已寄出掛號信通知保戶，續年保費要漲價，平均漲幅將近四成。

針對上述消息，宏泰人壽總經理湯維華表示，的確已在今年4月16日起以掛號信通知5月份要繳交續年保費的保戶，關於薰衣草醫療附約要漲價的訊息，且將按5月通知6月份繳費、6月通知7月份繳費的節奏，分批告知全部14萬餘名保戶。

湯維華表示，薰衣草醫療附約前年損失率49%、去年104%，損失率攀升超出預期太多，惡化恐會持續，若不調漲續年保費，會變成虧損性契約，對好不容易完成增資的宏泰人壽將有增提責任準備金的壓力，此為漲價的第一個原因。

宏泰人壽去(2020)年12月25日舉行股東臨時會，通過辦理減資約224億元彌補虧損案，隨後通過以每股34.8元辦理現金增資19.5億元，增資款已在今年2月到位，該公司3月底淨值資產比也拉高到約3.3%的安全水位。

湯維華表示，經營團隊方獲得股東支持完成增資，必須讓股東看到永續經營的前景，針對損失率偏高的商品，調漲保費為不得不然的痛苦決定，此為漲價的第二個原因。

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約2018年12月27日開賣以來，因為採用副本理賠，加上保額與保費的CP值高，共銷售將近14.2萬張。其為1年期定期險附約，被保險人投保年齡0到70歲，可續保到85歲。

據了解，本次調漲的薰衣草醫療附約，被保險人年齡介於0歲到60歲，整體有效契約平均漲幅38.5%，男性平均漲25%、女性平均漲52%。

該商品有五種計畫別，其中，計畫2與計畫3最熱銷，有效契約合計約10萬件，合計占比逾七成。

以40歲男性，投保計畫2為例，原本年繳保費6,229元，本次調漲後，新保費為7,618元，漲幅22%；55歲女性，也是投保計畫2為例，漲幅約50%，原本年繳保費7,442元，新的保費為1萬1,163元。

壽險同業表示，1年期醫療險的條款約定，保單可以自動續保，等於保險公司有保證續保的義務；不過，費率方面並不保證永遠不變，而是依照要保人繳交續年保費時，保險公司當時適用的費率與被保險人的年齡進行計算。

政大風險管理與保險學系教授彭金隆也在「保證續保並不保證費率！」一文中提及，「買保險就是買保證，這是一般人買保險常有的感覺，以為保險只要繼續投保，保險費就不會改變」。

不過，「在法律關係上，續保保險並不是原本契約的延長，可以視為重新簽訂一張1年期的新約，保險公司只是放棄核保的權利，但既然是新契約，自然可依當時實際的狀況調整保險費，或是以較高年齡費率來收取保費」。

換言之，宏泰人壽依據保單條款約定有權調漲薰衣草醫療健康保險附約的保費。

儘管如此，湯維華表示，金管會在乎保戶權益，宏泰人壽也最在乎此事，因而將本著最大誠意，不會讓客戶權益受到傷害。