宏泰人壽薰衣草費率最高漲1.6倍、二度喊漲 金管會關切

宏泰人壽「薰衣草」醫療健康保險附約漲價爭議4月捲土重來，近期宏泰人壽又發函告知保戶保費要調漲，且費率最高要大漲159%，金管會收到消息，緊急要求宏泰人壽近兩日到金管會說明。

金管會今（20）日指出，宏泰人壽表示，是因為損失率不佳因此調漲保單費率，但金管會要求壽險業者妥善處理，並且要與客戶講妥保費調整機制。下一步，將等宏泰人壽在15天內，遞交調漲保費的相關資料，備查制會聽取宏泰人壽相關說明，來審視此次保費調整合理性是否足夠。

至於是否回該張保單因為理賠條件過寬，而造成損率過高？金管會將再進一步了解。但金管會強調，該保單為不保證費率商品，條款確實有會報金管會調整費率，採舉備查制，金管會了解內容將會是保費調整機制精算過程合理性，以及保戶投保前是否了解保費調整機制等。

此次為宏泰人壽第二次預計要調漲熱銷的「薰衣草醫療健康保險附約」，與第一次相同，依照年紀有不同的調漲幅度，續保也受影響，費率最高將調漲159%，女性漲幅幾乎都超過100%，再度引發保戶反彈。

宏泰人壽第一次在今年3月22日要變更費率計算續期保費，最高要大漲178%，引發保戶反彈，因此宏泰人壽緊急喊卡，表示此張保單三月一日停售不調漲保費。

業界質疑，假設此次壽險保單費率成功大幅調漲，未來是否會引發業界效法，推出低費率保單吸引保戶投保，後續再大幅調漲費率。金管會官員強調，會找業者溝通，審查了解費率調整的合理性。