張安平領軍台泥蛻變 謝金河：台股天字第一號企業新局

財信傳媒董事長謝金河今（20）日以「台泥定位愈來愈精準」為題在臉書發文表示，台泥（1101）投資1.32億歐元，買進義大利在法國上市的公司Engie EPS60.48%股權，增強在儲電系統布局的能力，他強調，台泥加大力道投資台灣，讓引領台股的天字第一號企業「1101」出現嶄新的格局。

謝金河指出，台灣天字第一號上市公司台灣水泥，這些年在張安平領軍下的蛻變，令人刮目相看，這兩天最醒目的焦點是收購以電池儲能系統、電動車充電椿建置及智慧電網為主力的Engie EPS，未來在台泥入主後，將進一步增強在儲電系統布局的能力。

謝金河表示，去年曾到和平礦區且聽取簡報，台泥的定位已經很明確轉向循環經濟及新能源開發；最近則是注意到台泥集團的幾個大動作，包括出售信昌化給長春人造樹酯；將台泥旗下達榮環保以33.8億元賣給雲林縣政府，淨利4.52億元回收；另外，台泥投入百億元投資三元電池的台泥再生資源公司，還有台泥儲能科技，甚至太陽能魚電共生，也是有備而來。

謝金河強調，台泥在民國39年創立，今年71歲，董事長張安平比台泥小一歲，他正帶領台泥從傳統水泥產業走向新能源及循環再生產業；謝金河認為，台泥加大力道投資台灣，讓引領台股的天字第一號企業「1101」出現斬新的格局，這是領導人為企業開啓的新機運的典範佳作。