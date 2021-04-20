擴大亞洲布局 星展銀宣布將認購深圳農村商銀13％股份

星展集團宣布，其全資子公司星展銀行已獲得新加坡金融管理局及中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局批准，計劃以人民幣52億8千6百萬元（10億7千9百萬新加坡元）認購深圳農村商業銀行（「深圳農商銀行」）13%的股份。

星展集團指出，本投資體現了星展集團持續致力投資於中國的戰略，並將加快其在粵港澳大灣區的發展。

星展銀行將以每股3.91元人民幣的價格收購深圳農商銀行13.5億股新股，相當於深圳農商銀行截至去年12月31日每股帳面淨值的1.01倍。交易完成後，星展銀行將成為深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。

本投資將對星展集團的資本充足率產生低於0.2%的影響，並有望增加收益和淨資產收益率。星展銀行將運用自有資金完成是次投資，並將在進一步得到中國證券監督管理委員會核准後完成該交易。

深圳農商銀行介紹

深圳農商銀行是一家成立於2005年的非上市商業銀行，總部位於粵港澳大灣區重地之一的深圳。伴隨著深圳的高速增長和城市化建設發展，深圳農商銀行在為本地社區提供服務方面擁有獨特優勢。深圳農商銀行目前在深圳擁有強大的銀行分支網絡，是當地營業網點最多的銀行之一，其217家支行中的210家以及超過2,100台自助服務設備都位於深圳。深圳農商銀行在深圳擁有3,600多名員工，為5百多萬活躍零售客戶和17萬多戶活躍企業客戶提供服務。

深圳農商銀行總貸款中約有40%來自零售銀行業務，其餘60%來自企業銀行業務，主要服務於深圳的中小企業。根據其截至2020年12月31日的財報顯示，深圳農商銀行資產規模已達人民幣5千1百90億元，存款餘額為人民幣4千40億元，實現淨利潤人民幣48億元。從2005年成立以來，深圳農商銀行展現了強勁的盈利往績，年均淨資產收益率達17%以上。

星展集團的戰略考量與部署，此項交易將協助星展集團擴大在中國的業務，並具有以下戰略優勢：

1.通過深圳經濟特區，這個在粵港澳大灣區內GDP最高及增長最快的城市之一，加速星展銀行在大灣區的戰略佈局；

2.增進深圳農商銀行與星展集團在多個市場和領域的協同合作，達至雙贏；

3.產生具吸引力的財務回報；

4.隨著中國金融領域持續開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示：「我們很榮幸能成為深圳農商銀行的第一大股東，並有機會與深圳農商銀行攜手擴展及深化在大灣區以至更廣闊區域的業務發展。藉此戰略合作，透過深圳農商銀行的本地網路和專業洞察，星展集團將在大灣區加倍發展，支持地方實體經濟。與此同時，我們亦希望透過星展亞太地區的資源及數碼化專長，協助深圳農商銀行的持續發展與數碼化轉型」。這是繼星展銀行宣布併購印度Lakshmi Vilas Bank後的另一重要戰略，引證星展集團的實力，以保持靈活並持續增長。