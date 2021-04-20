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火災頻傳 住宅火險投保率不到四成、金管會呼籲投保

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會今（20）日指出，2020年開始，住宅火災保險已經新增住宅颱風以及洪水災害補償，以及增加住宅火災額外費用補償的保障範圍，以提供民眾更完善的住宅保險保障。

金管會指出，2019年住宅火險投保率為34.5％，前一年34％、2017年33.1％，增加主因為申辦房貸時候、金融業者會要求保戶投保，以及保戶了解住宅火險可以移轉相關風險，投保金額為2019年為2.2億元，2018年2.17億元，2017年1.98億元。

金管會並呼籲民眾在投保以及申請理賠時候，注意四大權益：

第一，保險金額將直接影響理賠金額的高低，且部分危險事故必須事前特別約定才可納入承保範圍。因此消費者在投保之前，應該要先了解投保保險金額是否足夠，並且審視契約條款所訂的城承保範圍、不保的危險事故以及動產內容，以避免未來申請理賠時候，衍生的不必要金融消費爭議。

第二，住宅火災保險保障建築物使用性質種類為住宅，因此民眾的住宅如果有營業行為，提醒投保前要向產險公司說明保險標的物的使用情形。假設投保後有使用性質變更，也應該主動向保險公司說明，如果並非住宅火險承保範圍，就應該投保商業火災保險。

第三，火災發生後，必須修復而無法居住，相關支出的清除費用、金融信用卡以及證件重製費用、臨時住宿費用、租屋仲介費用、搬遷費用以及生活不便補助金也在理賠範圍中。

第四，颱風洪水發生後，如果建築物淹水高度已經達到50公分，符合水災災害救助種類以及標準的住戶淹水救助時候，可以檢附理賠申請樹向保險公司申請理賠，無須另外檢附損失清單，清過保險公司查證後，將會依照各區賠償限額給予理賠。

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