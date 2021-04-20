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獨／才剛說不漲！ 宏泰人壽薰衣草5月起保費大漲1.6倍
原本上月因調漲保費惹議的宏泰人壽薰衣草實支實付醫療險，經過一個月後確定還是要調漲，不少舊保戶已收到宏泰人壽通知接下來將調整費率，依照新的費率來看，尤其以30歲女性漲幅至少1.6倍最多。
在近年的實支實付醫療險市場中，宏泰人壽這張「薰衣草醫療健康保險附約」受到歡迎，主要是其標榜住院可同時領取住院日額及病房費限額理賠，且費率便宜「CP值高」。但宏泰上月初卻發通知給各通路，表示打算在3月22日調漲保費，尤其針對25至29歲女性費率直接漲178%，消息在網路流傳後，引發保戶強烈反彈。宏泰後來立刻緊急發布聲明，表示這張保單將已於3月1日停售，針對續保保戶也不會調漲費率，這才讓保戶鬆口氣。
沒想到事隔不到一個月，有不少這張保單的舊保戶，昨天陸續收到宏泰人壽通知，因為這張保單理賠已超出預期，將依照保單條款第17條重新定新費率，下一期5月1日將依照新費率收費。
保經代業者也是今天才收到宏泰人壽通知，保經代業者指出，依照新的費率表各年齡與性別漲幅差距大，尤其以25至29歲女性漲1.2倍、30至34歲女性漲1.6倍漲最兇。不過，除理賠率過高外，因應第六回合生命表上路勢必要漲，其他保險公司新商品都已經漲了，實支實付醫療險漲價已是不可避免。
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