獨／才剛說不漲！ 宏泰人壽薰衣草5月起保費大漲1.6倍

原本上月因調漲保費惹議的宏泰人壽薰衣草實支實付醫療險，經過一個月後確定還是要調漲，不少舊保戶已收到宏泰人壽通知接下來將調整費率，依照新的費率來看，尤其以30歲女性漲幅至少1.6倍最多。

在近年的實支實付醫療險市場中，宏泰人壽這張「薰衣草醫療健康保險附約」受到歡迎，主要是其標榜住院可同時領取住院日額及病房費限額理賠，且費率便宜「CP值高」。但宏泰上月初卻發通知給各通路，表示打算在3月22日調漲保費，尤其針對25至29歲女性費率直接漲178%，消息在網路流傳後，引發保戶強烈反彈。宏泰後來立刻緊急發布聲明，表示這張保單將已於3月1日停售，針對續保保戶也不會調漲費率，這才讓保戶鬆口氣。

沒想到事隔不到一個月，有不少這張保單的舊保戶，昨天陸續收到宏泰人壽通知，因為這張保單理賠已超出預期，將依照保單條款第17條重新定新費率，下一期5月1日將依照新費率收費。