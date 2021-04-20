花旗退出台灣等13地消金，3個關鍵原因！不只是為了攻高資產族這麼簡單

摘要 1. 花旗機構客戶業務過去幾年超前，消費銀行業務相形停滯。在印度，花旗是當地最大、歷史最悠久的外銀，信用卡市場份額從一度第2大，2020年排名下降到第6位。 2. 2月，花旗5億美元自有資金錯寄給客戶露華濃的貸方，事件暴露它陳舊的系統和流程，因此新任執行長佛雷瑟首要之務，是滿足監管機構對於其改革之強制要求。 3. 在財富管理區塊，花旗能夠滿足有錢客戶需求，花旗和高盛今年在承銷美國IPO方面並駕齊驅。

4月15日，美國花旗集團（Citigroup）宣布退出包括台灣在內的13個消費金融業務市場。

花旗的說法是，他們決定放下亞洲地區的消金業務，轉為專攻高資產族群的財富管理。細細探究，有3個原因，促使花旗新任執行長佛雷瑟（Jane Fraser）做此「簡化」策略轉向。

消金市場早競爭激烈，疫情促進消金面貌革新

實際上，是否要退出某些消金市場，早已是花旗內部爭論已久的議題。

在全球19個花旗營運的市場裡，有12個位於亞太區域。2012年花旗前任執行長高沛德（Michael Corbat）剛上任時，消金業務貢獻了一半的亞洲區淨利。但接下來7年，包含企業金融暨投資銀行在內的機構客戶業務超前，獲利能力是消金業務的2倍，消金業務相形停滯。

疫情加劇這個狀況，Covid-19讓花旗花費175億美元在信貸損失和準備金上，其中2/3來自全球消費者銀行業務。

花旗2020年743億美元營收中，13個即將退出的消費銀行業務僅佔42億美元，而且呈現淨虧損。

BloombergQuint專欄作家穆克吉（Andy Mukherjee）評論，疫情前，他會認為花旗不應輕易放棄亞洲消金市場；疫情後，狀況不同了，韓國、菲律賓、泰國和澳洲的消費者銀行面臨審查。除此之外，早在疫情前，東南亞快速數位化，加上疫情造成的遠距趨勢，都動搖銀行實體分行的規模經濟優勢。

在印度，花旗是當地最大、歷史最悠久的外銀，更在1980年代作為印度消費金融先驅。雖然花旗銀行在印度的資產負債表數字持續成長，但它的業務實際上正在衰退。2012年，花旗銀行在印度信用卡市場份額為21％，當時是信用卡市場第2大，到2020年排名下降到第6位，市場份額滑落到6％左右。

諮詢公司普華永道（PwC）2013年曾對印度32間外銀做過調查，發現市場環境對外銀來說並非公平競爭場地，除非它們採取全資子公司模式。普華永道在報告中說明，由於當地的銀行機構制度和運營模式，外國銀行很大程度仍僅佔據利基市場。

「在零售區塊創造可擴展業務很困難，即使是農村客戶，也很少是外國銀行的專長」，普華永道指出。銀行業專家斯里達蘭（Srinath Sridharan）表示：「有一天，他們（花旗）停止開發可以賣給更多中產階級的零售產品，代表印度業務沒有達到他們所期望的規模。」

花旗系統陳舊，新任執行長首要之務是滿足監管機構要求

2月，花旗宣布回溯去年的利潤，實際數字減少3億多美元，因為5億美元的自有資金被錯寄給客戶露華濃（Revlon）的貸方。這讓花旗去年有形普通股總回報率被砍了0.3個百分點、僅6.9％，嚴重低於摩根大通（JPMorgan Chase）14％的回報率。

這次事件暴露了該銀行陳舊的系統和流程，聯邦監管機構因此對花旗祭出一項4億美元的強制措施，要求改善鬆懈的風險管理和控制措施。

對佛雷瑟來說，「對特許經營權的整體投資可能是她眼下最緊迫的事情」，D.A. Davidson分析師康拉德（David Konrad）表示。目前，佛雷瑟已經向董事會成員遞交了一份報告，寫道數百萬條數據通過花旗集團的系統進行壓縮，並列出了糾正缺陷的步驟。

花旗預測，今年技術相關支出將使總成本增加多達3％，阻礙了公司為了提高回報率的努力。因此，之前弗雷瑟就已經在思考簡化公司的方法。「作為道地的蘇格蘭人，我相信簡化公司可以釋放價值」，出生於蘇格蘭海濱小鎮的弗雷瑟在1月份的財報電話會議上表示。

亞洲財富管理市場，花旗有競爭優勢

在為亞洲當地經濟體提供服務的全球銀行中，花旗有更大機會抓住疫情後的財富管理商機。以滙豐（HSBC）來說，它接觸亞洲富豪的途徑局限於它的傳統據點香港，中國介入更讓匯豐受夾擊。

跟一般消費者相比，有錢人在哪都有生意。如果馬尼拉或孟買的某些自動提款機消失了，全世界1/4的私人銀行客戶億萬富翁們並不會煩惱。他們希望獲得的是炙手可熱的首次公開募股－－花旗和高盛（Goldman Sachs）今年在承銷美國IPO方面並駕齊驅。花旗2021年迄今已完成近95億美元的交易，也引領著空白支票專用收購公司（SPAC）的全球熱潮。

花旗的財富部門去年在亞洲增加了200億美元的淨新客戶資產，使其部門總資產達到3,100億美元，僅次於2個瑞士重量級金融服務公司：瑞銀集團（UBS AG）和瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）。

疫情後金融市場面貌洗牌，加上內部投資成燃眉之急，讓佛雷瑟決定刪減業務、大手筆轉向財富管理事業。未來，花旗只要將消費者銀行保留在新加坡和香港等大型金融中心，就可以從其他亞洲市場重新部署資本，藉此提高回報率。

（參考來源：BloombergQuint、Bloomberg、Financial Times、Forbes India）

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