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三類族群規劃退休 第一金人壽建議這麼做

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽表示，退休準備也應客製化，才能滿足不同人生階段的需求。第一金人壽「悠活退」系列投資型保單，除了連結進可攻、退可守之施羅德全週期成長多重資產基金(下稱「施羅德基金」)，更提供台幣/美元雙幣別，壽險/年金險雙平台，及累積型/配息型雙選擇，民眾能輕鬆搭配出最適合的退休方案。

小資族，建議利用「定期定額」累積財富。

小資族資金有限，第一金人壽「悠活退」台幣計價之年金平台，定期定額每月只要台幣2,000元就能投保，不僅符合預算，更能分散風險、降低平均成本，以無痛的方式強迫自己理財。第一金人壽總經理林元輝指出，小資族離退休還有一段距離，可以選擇投入「累積型」施羅德基金，善用時間複利累積資產；而若想要保有一點現金流，則可以選擇「配息型」施羅德基金。

三明治族，利用「壽險」平台補足保障。

三明治族家庭責任較重，建議選擇「悠活退」壽險平台，規劃資產的同時，也能補足保障、保護家人。以45歲的金先生投保「悠活退」變額萬能壽險甲型，首次繳交保費400萬元、基本保額700萬元，假設平均報酬率維持在6%，金先生64歲(末)退休時，保單帳戶價值也累積達1,198萬餘元。

如有緊急資金需求也可以用部分提領方式調度資金，並持續享有壽險保障。相同的投保條件，若金先生不幸於59歲時身故，第一金人壽則會依照保單帳戶價值所累積的金額，給付約895萬的身故保險金，陪伴金先生的家人度過難關。

熟齡族，利用「年金」平台創造現金流來源。

熟齡族距離退休較近，適合選擇「悠活退」年金平台，持續創造現金流來源，建立退休後之經濟保障。

林元輝舉例，50歲的王先生購買「悠活退」台幣變額年金，首次繳交保費500萬元，假設平均報酬率維持在6%，王先生64歲(末)退休進入年金給付期間，每年還能再領回50萬餘元年金給付，而且最多領到110歲，能放心享受退休生活。

民眾準備退休金時應掌握「專款專用」原則，才不會讓購屋或子女教育金等財務需求，影響到原有之退休金水位。

第一金人壽再提醒，投資型保單盈虧由保戶自負，還是有一定風險，投保時應抱持長期持有之心態，並積極觀察市場動向，主動管理投資標的，才能降低投資風險，確實達成財務目標。

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