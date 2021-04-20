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溢價大收斂 富邦越南ETF爆量巨震

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦越南ETF股價巨震，主要受溢價收斂影響。券商軟體
富邦越南ETF股價巨震，主要受溢價收斂影響。券商軟體

富邦越南ETF（00885）19日上演掛牌一日激情，20日受籌碼釋出收斂溢價加上台股震盪影響，早盤一度大跌約6.5%，不過隨籌碼快速吸收，10點左右該ETF跌幅收斂到4%，法人認為今日行情可望逐步趨穩。而目前溢價仍超過一成以上，投資人須持續留意「追高」風險。

富邦越南19日終場以大漲18%、超過19萬張的成交量作收，買氣強大躍居台股漲幅第一大個股，但受限越南交易限制，富邦投信僅釋出有限籌碼，依19日盤後規模增加6億元，約釋出3.25萬張的籌碼。

20日富邦越南以低盤開出，法人推測應是前一日的申購籌碼釋出，讓過大的溢價收斂，從富邦投信官網看，原本前一日該ETF尾盤溢價約18%，早盤大跌一口氣降到10%，收斂幅度將近一根停板，連帶影響部分押寶持續大漲的買盤先停損。到10點出頭，ETF總量已經超過5萬張。

法人認為，若申購籌碼全數釋出，前一日增加的3.25萬張單位應已完全被買盤承接，股價在早盤巨震後，可望進入區間整理；如有作多買盤想拉抬，此時也是比較容易看到推升。觀察富邦越南在成交量突破3萬張後，也逐步震盪走高，跌幅收斂到4%。

不過考量溢價仍然偏大，法人不建議過度追價，在富邦投信管制申購下，後續幾天仍會有籌碼釋出，不排除重演20日巨震的情況。建議持續看好越南或想做價差的投資人，在溢價較小、股價平穩時布局，或考慮當沖做短價差，降低投資風險。

富邦投信 越南 ETF

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