景承科技切入數位市場 成金融證券機構「武器軍火商」

數位化浪潮近年來以「沛然莫之能禦」的趨勢席捲全球各領域。國內證券市場有感於這波數位化的趨勢，加上國內投資人口明顯轉向年輕化，使得數位化浪潮開始在金融證券領域以旱地拔蔥之勢迅速崛起。以數位化客戶溝通平台業務為主的景承科技，挾服務銀行業的成功經驗，跨足券商數位開戶市場，協助券商進行數位轉型，亦獲佳績。

原以銀行業客戶溝通平台為主的景承科技，超前佈署券商數位轉型的需求，即時切入數位開戶系統市場，包括宏遠、新光等證券商，均已成為主要客戶之一。

景承科技董事長林濬暘指出，隨著科技的進步，金融證券業者的服務方式也應與時俱進。繼銀行數位帳戶管理平台後，景承也切入券商數位開戶系統，使得證券與期貨商、及廣大的投資人，均成為嶄新趨勢下的最大受惠者。

林濬暘說，景承自行開發的證券數位開戶系統，切合全球數位化的潮流，同時提供線上開戶、臨櫃開戶、以及專人到府開戶功能，加惠投資人的便利性；而對於券商而言，除可拉長服務時間至24小時外，更可提高服務效率，創造雙贏局面。

林濬暘更表示，景承的證券數位開戶系統，同時整合了期貨、證券、複委託及授信業務，讓券商提供多合一的一站式數位開戶。並且為了加速數位化，聯結時下熱門的「網紅行銷」，幫助券商開通獲取新客的新渠道，強化券商與期貨商的前端數位化競爭優勢。

今年首季，景承更獲得許多國內券商的青睞並採用。該系統的顯著效益體現在眾多家券商中，例如：新光證及宏遠證，皆反饋開戶率提高且開戶時間大減；以宏遠證來說，臨櫃與線上開戶率提高60%，開戶時間減少70%，顯著優化前端整體作業效率，而多家期貨商也表示將陸績採用此系統為客戶提供服務。

景承從銀行端開始，延伸服務至證券端，為金融證券相關業者提供軟體服務，已儼然成為各金融證券機構最重要的「武器軍火商」。