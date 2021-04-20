公債殖利率回落 信用債續迎資金淨流入

近期雖通膨率上升，但因市場愈趨接受聯準會持續對寬鬆政策的保證，居高不下的美債利率走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市持續迎來資金淨流入，其中投資級債吸金幅度再成長至83.7億美元之譜，高收益債與新興市場債則分別淨流入約6.3與15.5億美元。

安聯投信指出，聯準會主席鮑爾上周於談話中表示會靜待通膨與就業達到目標再行考慮升息，且會在提高利率前先逐漸縮表，反應經濟回到快速成長軌道的正面表現。債券市場對聯準會此番談話給予正面回應，過去幾個月以來位於較高水位的美國10年期公債上周跌破1.6%關卡，激勵全球主要債券市場表現，上周除歐洲投資級債外多走揚，其中又以新興市場債漲幅較為亮眼，反應市場正面情緒。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，根據美國聯準會於３月中所出最新報告指出，2021年美國除GDP成長幅度較去年12月預估的4.2調升為6.5%外，失業率也可能較前估值的5.0%下降至4.5%。相關數據顯示了經濟復甦有望加速的正面訊息，但也讓市場擔憂聯準會是否會因此開始收緊市場流動性，並為金融市場帶來波動。

許家豪指出，分析聯準會政策工具，聯準會自2008年以來便會使用量化寬鬆與降息來支撐經濟；根據過去經驗，當景氣開始回升時，聯準會多先將資產負債表由擴張轉為維持或縮減狀態，之後才會進行升息；此外，根據3月FOMC會議投票結果可看出，聯準會於2023年前應暫不會調整基準利率，加上包括主席鮑爾在內等多名官員也於近期頻頻出面緩解市場對短期內升息及通膨帶來的疑慮，故近期內流動性應暫無虞，寬鬆調性有望延續。

在債券的投資上，隨著政府陸續擴大財政刺激措施、經濟持續好轉，加上聯準會仍將維持寬鬆政策一段時間，市場充沛資金持續尋找收益，信用利差將持續緊縮，故信用債機會將優於利率債；此外，在市場利率上升的同時，對利率敏感度較高的長天期債券也可能出現價格波動，故許家豪建議投資債市時可優先關注平均存續期較短的高收益債，及具有較已開發市場同評級債券更高利差的新興市場債，在景氣回溫、殖利率彈升的階段降低波動風險、獲得較佳收益並參與後市利差收斂的成長契機。