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凱基證券「存股一條龍」 父母理財好幫手

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

現今在少子化趨勢下，父母都想給孩子最好最有價值的東西，「教育」也不例外。一般公、私立小學的學費差距有多大？數據顯示，公立國小每學期學雜費含午餐約5,000元上下，私立國小則在11萬至22萬元之間。一個孩子不上安親班、才藝班及補習班，一路從公立國小念到大學至少70萬費用；如果一路都念私立學校，費用將會高出好幾倍達百萬之譜。子女的教育基金儼然已成為多數父母的十年大計。

凱基證券建議父母們可以善用「存股一條龍-存、借、貸」聰明理財法，先以存股作為累積教育基金的起點。像是在過年期間小孩子領到長輩們給的壓歲錢，若沒有妥善規劃，很容易在不知不覺中花費殆盡，因此建議父母可預先規劃小孩壓歲錢的用途，例如將部份資金留作長期投資，除了讓小孩了解資金規劃的重要性，亦可降低未來準備教育資金時的壓力。標的選擇則建議以ETF為主，投資在一籃子標的中，降低投資在單一個股中時的風險及波動度。

舉例而言，若自小孩出生即妥善規劃壓歲錢，並於每年投資臺幣一萬元至0050元大台灣50 ，這支主要投資在臺灣證券市場中市值前50大上市公司的ETF中，假設報酬率可維持與成立以來11%的年化報酬率相同，以定期定額策略持續到小孩18歲成年為止將可累積超過55萬元的資金，足以支應升上大學後的學費支出(依108學年度國立大學每學期學雜費約在2萬元至3.9萬元，私立大學每學期學雜費則為4.2萬至7.2萬元不等)。

而定期存股買進股票後，除了股息股利外，凱基證券建議可再結合「股票出借」服務，將持有的股票做出借，活化閒置股票，賺取額外的出借收入。客戶可自行決定出借費率，一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。若小孩已經就學有繳交學雜費的短期資金需求，凱基證券提供股票不限用途款項借貸業務，不用賣股求現，也能將股票輕鬆變現，直接線上申辦免開辦費，絕對是資金運用上的好幫手！

子女教育基金是一個必須的、大額的支出，每一位父母都需要及早準備，要整體考量家庭的收入、支出、未來的計劃與孩子各階段的需求，才能做出好的規劃。凱基證券提供全面性的財富管理商品與服務，如有需要可洽詢凱基證券的理財專員。

凱基證 股票

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