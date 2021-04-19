富邦60週年 發起「Run for Green」倡議行動

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
富邦集團經營團隊今日特別齊聚一堂，一起比出60手勢祝賀富邦60週年生日快樂！同時，富邦揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」。圖／富邦金提供
富邦集團經營團隊今日特別齊聚一堂，一起比出60手勢祝賀富邦60週年生日快樂！同時，富邦揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」。圖／富邦金提供

富邦在今(19)天成立60周年，一甲子以來已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團。富邦今天揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」(Be positive All possible)，將發起「Run for Green」倡議活動，未來將深耕永續經營，全力奔向綠色，與世界共好。

富邦集團董事長蔡明忠表示，1961年，富邦集團的創辦人暨故總裁蔡萬才創立台灣第一家民營保險公司，開啟富邦發展的扉頁。蔡萬才「誠信、勤儉、謙和」三信條，為富邦奠下紮實基礎及企業精神文化。60年來，富邦掌握每一次台灣金融開放契機及購併機會，逐步發展成為台灣最多元完整的金控公司。富邦的發展見證了台灣經濟的起飛，更與台灣經濟同步成長。

在富邦60周年的當下，蔡明忠指出，2020年的新冠肺炎疫情帶來的「新常態」劇烈改變著世界，富邦全新的品牌行動綱領「正向力量 成就可能」，希望發揮正向影響力，不斷創新求變，克服未來可能面臨的嚴峻考驗與挑戰，成就一切的可能。

富邦也將發起「Run for Green」ESG倡議計畫，為馬拉松跑者種下10萬棵樹，表達對環境的一份心意，也代表富邦將全力「奔向綠色」，與綠色金融、責任投資等世界潮流緊密結合，為永續經營而努力。富邦將懷抱創業時的初心持續前進，顧及各個層面的利害關係人，在股東利益、客戶滿意以及員工福利上取得平衡，創造社會共好，朝向下一個60年邁進。

富邦金控董事長蔡明興則表示，富邦在金融、保險、電信、有線電視、購物、不動產、文創、運動等各項領域，與台灣民眾的生活脈動緊密結合。60年來富邦旗下陸續成立慈善、文教、藝術、公益等七大基金會，打造全人公益平台。近年來更投入大量資源力挺體育，是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將)、職籃(富邦勇士)及成棒(富邦公牛)隊伍的企業，也支持許多運動好手，例如女子世界舉重紀錄保持人郭婞淳、PGA好手潘政琮等。

展望富邦下一個60年，蔡明興指出，面對氣候變遷的風險，期許富邦成為永續經營及責任投資的領航者，將重新打造未來五年ESG目標，以低碳、數位、激勵與影響為四大策略主軸，以金融的力量導引產業邁向低碳，並結合各項科技提供即時便利的金融服務給社會大眾，同時也要優化打造友善健康職場。

富邦將積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資、協助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品等，期盼富邦能成為帶動「影響力投資」的領頭企業。

富邦產險名譽董事長蔡楊湘薰(中)、富邦集團董事長蔡明忠(左二)、富邦金控董事長蔡明興(右二)、富邦文教基金會董事陳藹玲(左一)、富邦藝術基金會執行長翁美慧(右一)一起舉杯，與富邦集團經營團隊共賀富邦60周年。圖／富邦金提供
富邦產險名譽董事長蔡楊湘薰(中)、富邦集團董事長蔡明忠(左二)、富邦金控董事長蔡明興(右二)、富邦文教基金會董事陳藹玲(左一)、富邦藝術基金會執行長翁美慧(右一)一起舉杯，與富邦集團經營團隊共賀富邦60周年。圖／富邦金提供

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