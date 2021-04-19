殖利率上行不利債券？ 尋找殖利率上升時的債券機會

美國10年期公債殖利率於去年8月上旬的0.5069歷史低點後，開啟了上行的環境，由低點算起至去年年底，共上行了40BPs。邁入2021年後，上行幅度與速度增加，截至近期，今年美國10年期國債收益率已上行了83BPs，其中約50BPs是在今年2月中旬後所反應。殖利率上升不僅是市場對通膨的預期，更是對未來經濟復甦的期待。此波殖利率的走勢確實影響了資本市場氛圍，尤其是債券市場。富邦證券表示，殖利率上升雖對債券有所影響，但以歷史經驗來看，高收息的高收益債券可提供投資者適當的保護，投資人仍可關注。

觀察債券波動指標(MOVE指數)，2月中旬竄升至去年5月以來的高點至75.6後，便在高檔徘徊，也確實影響了債券市場的表現，美公債今年表現下跌約5%，美投資級債下跌了約4%，然而高收益債卻是持平的0.5%，殖利率上升對債券價格而言是負相關，卻發現高收益債表現相對較好，難道高收益債不受殖利率攀升所影響?

殖利率波段的上行主要受兩種情境驅使，第一種情境為通膨上漲，殖利率也跟著上行。第二種情境為除通膨因素外，還受聯準會升息影響，此時殖利率上升的期間將會更長。而現階段聯準會已聲明2023年前不升息，因此將討論第一種情境，也就是殖利率受通膨影響下，各債種的表現。

富邦證券指出，第一種情境在2008年後發生了三次，若加入此次則為第四次，除了2008年-2010年歷經15個月外，大多是6-12個月反應完。期間債券市場的績效可發現，高收益債的表現最佳，為正報酬，投資級債次之，美公債表現為負報酬則較差。高收益債雖然如公債一樣受到殖利率上行的壓抑，但是其信用風險並未大幅的提升下，信用風險的風險溢酬可以彌補利率風險的損失，相較於沒有信用風險溢酬的公債來說，其受傷程度將更大，因此，殖利率的上行雖對債券有所影響，但高收息的高收益債券仍可提供投資者適當的保護。而投資級債的表現雖為負報酬，但其下跌空間有限，仍具備資產配置下檔保護的功能。

若將歷史經驗應用於此波殖利率上行，仍以公債的表現較差，投資級債雖為負報酬但損失可控，表現最好的還是高收息的高收益債。因此，針對債券對殖利率上行的屬性，適當資產配置將是因應之道，投資級債於投資組合中降低波動，穩健型的投資者關注投資級債，而積極型的投資者更可留意高收益債所帶來的高收息，但需慎選標的，避開體質不佳的發債企業。富邦證券表示，此波債券波動受利率風險影響，信用風險溢酬高的券種只要其信用環境穩定，確實可抵禦利率風險的波動，同時考量債券存續期間相對較短的券種，便可於此波殖利率上行的波動中找到債券的定位。