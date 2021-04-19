專家：美債漲歇美元挫 人民幣區間走揚

交通銀行台北分行今（19）日發表人民幣周評指出，中國大陸公布第一季經濟成長成長率，以18.3%的高增速寫下歷史新頁。其中成長，來自消費和投資的內需動能明顯放大，大陸經濟領先復甦的強勁態勢，激勵了在岸人民幣(USDCNY)走強，中間價收在6.5228元，走揚65個基點，從月內低點反彈近0.84%。

離岸人民幣(CNH)周線同步一路走高，以6.5259元兌1美元作收，周漲幅0.616%。短期內人民幣受惠於美元轉弱而暫往區間高位靠攏。除了大陸景氣看好，美指下墜91.591到近月新低所致。

美元走弱歸咎於上周美債殖利率走勢與市場預期開始出現背離，推測通膨利好消息鈍化，加上公債的短線避險及技術性買盤進場，成份居多。經濟復甦預期之下，長短天期利差反而暫無放大而是收斂趨平，也讓美指反轉先前強勢，美指也因此下墜，整周收91.591同為近月新低。

美國周間也發布3月消費者物價指數（CPI），增幅持續走高，相較2月的1.7%跳升至2.6%，創下八年半最大漲幅。歸因於低基期效應外，主要受油價上漲拉動為主。如同聯準會主席鮑爾一再強調通膨可能只是暫時，後端尚需觀察就業數據和由實質消費推動的通膨情形來決定明確的方向。

優異的CPI數字未能打壓上周30年期美債標售的吸引力，投標倍數放大，得標利率2.320%低於預期。各期限殖利率全線受到牽連，指標10年債回落至1.5798，跌出整理1個月的箱型區間。

評估後市，若能如美國總統拜登所願，趕在美國國慶前解封，後續經濟動能報復性釋放將大幅加速通膨加溫；如果進入充分就業和物價續上揚的階段，聯準會縮減購債規模和縮表計畫才會逐步啟動，最後展開升息循環。流動性收緊避免太過激烈，都是為了預防造成美國「以鄰為壑」的經濟動盪。

因此，下周聯準會利率決策會議釋出的訊息，市場都會放大解讀。前次鮑威爾在會後宣布不續做SLR政策，此次會議是否會有其他暗藏緊縮的動作或訊號，都將增加市場風險情緒及資產價格波動。

回顧上周中國人民銀行公開市場操作，逆回購仍以完全對沖人民幣百億到期為主，7天期利率2.20%不變。15日加計1500億元的MLF操作，其中1000為到期續作，500億則是本周24日到期的TMLF提早投放，利率連12個月持平於2.95%。

人行用時間換取流動性的策略，可以看出官方操作彈性相當靈活，對未來全球景氣和美聯準會政策調整的不確定性保留較大的運作空間，持續為追求整體經濟穩健平衡作好超前部署準備。

再從Shibor分析，短天期隔夜至1個月內利率回落在1.8~2.5%區間低位，本周繳稅緊縮因子逐漸消除，境內資金平穩寬鬆。後續利率走向還得觀察境內地方債發行是否對流動性收緊產生壓力而定，但基於人行平穩可控的貨幣政策和操作彈性，因此可望樂觀看待。

對比境內資金寬裕，境外人民幣市場短天期供給穩中透緊，價格持堅於2.5~3.0%之間，長天買盤偏向冷清。部分原因受中資大行在USDCNH SWAP換匯市場交投較淡影響，各期限換匯點數陷於原區間整理，變動不大。亦如上周五HIBOR隔夜利率報2.7795%，長天期報價皆穩於3.10%上下，整條利率曲線越趨平坦。