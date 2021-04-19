新台幣強升1.36角、收28.205元 連四升創一個月新高

台股指數強漲、外資滾滾流入，激勵新台幣匯率今（19）日強升1.36角，以28.205元作收，匯價連四升並創逾一個月新高，總成交量為11.425億美元。匯銀主管估計，外資今日匯入至少5億美元，出口商也小幅拋匯，新台幣匯率強升，主要原因是缺乏美元買盤所致。

央行資料顯示，新台幣蟬聯「最強亞幣」寶座。中央銀行最新統計顯示，統計至今日為止，今年以來，國際美元累計上漲1.45%，放眼主要亞幣，僅新台幣與人民幣維持升值。

其中，新台幣升幅高達1.07%，高於人民幣升幅0.5%，新台幣升幅為人民幣的兩倍有餘。

儘管多數亞幣對美元均為貶值，但淪為「最弱亞幣」的日圓，今年以來累計重挫4.72%，台灣主要貿易對手國韓元也重貶2.77%，星元小幅貶值0.81%。

新台幣罕見強升逾1角，匯銀主管分析，主要是「沒人買美元」，台股指數突破萬七大關後持續大漲，吸引一批熱錢匯入，激勵新台幣匯率今日盤中最高升抵28.182元，最多升值1.59角。

匯銀主管分析，「外資雖然匯入很多，但也沒有去年下半年那麼強勁，出口商可能是嚇傻了．進場賣的也不多，新台幣之所以強升1角，主要是缺乏美元買盤，加上老大（央行）也沒有進場阻攔。」

匯銀主管預估，受到美債殖利率回落影響，國際美元走勢由強轉弱，預料新台幣匯率短期內仍將維持升勢，不排除月底前有機會進一步挑戰28元整數關卡。

台股指數攻上萬七後，外資在股市維持買超，但金額不大，匯銀主管說，目前外資方向一致，都是偏向匯入，但匯入規模沒有過去那麼龐大。

另一方面，過去一段時間，因美債殖利率上漲，國內投信、壽險業積極出走海外投資，大舉提振美元需求，但近日美債殖利率下跌、國際美元轉弱，壽險與投信匯出潮暫歇，進而導致匯市「美元買盤不見了」，加速新台幣升勢。