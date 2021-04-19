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花旗宣布退出台灣市場 勞動局主動查訪關心勞工權益

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
花旗宣布出售台灣市場消費金融事業，台北市政府勞動局已派員於今（19）日至花旗進行查訪，主動掌握勞工權益。圖／路透
花旗宣布出售台灣市場消費金融事業，台北市政府勞動局已派員於今（19）日至花旗進行查訪，主動掌握勞工權益。圖／路透

花旗銀行（下稱花旗）宣布出售台灣市場消費金融事業，台北市政府勞動局已派員於今（19）日至花旗進行查訪，主動掌握勞工權益。

北市勞動局局長陳信瑜表示，本次查訪目的係主動關心花旗員工工作權益以及資方是否涉有大量解僱之規劃，經查訪了解花旗員工人數4,081人，處理消費金融業務業務員工多達2,000餘人，花旗表示目前人員皆照常出勤暫無資遣規劃，勞動局已現場說明大量解僱勞工保護法及資遣通報之法令規範，並建立雙方溝通管道。

陳信瑜提醒花旗，若有大量解僱勞工之規劃務必於符合大量解僱規定之60日前通報勞動局，以利勞動局入廠輔導員工轉業或參加職業訓練，也呼籲勞資會議勞方代表應蒐集員工意見適時反映給資方，爭取勞工應有之權益。

勞動局說，已設諮詢專線，專人專責處理花旗員工工作權益問題，諮詢勞資爭議調解業務，可洽1999分機7016；諮詢大量解僱規定及程序，可洽1999分機7030。

花旗 資遣 金融業

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