聽新聞
test
0:00 / 0:00
花旗宣布退出台灣市場 勞動局主動查訪關心勞工權益
花旗銀行（下稱花旗）宣布出售台灣市場消費金融事業，台北市政府勞動局已派員於今（19）日至花旗進行查訪，主動掌握勞工權益。
北市勞動局局長陳信瑜表示，本次查訪目的係主動關心花旗員工工作權益以及資方是否涉有大量解僱之規劃，經查訪了解花旗員工人數4,081人，處理消費金融業務業務員工多達2,000餘人，花旗表示目前人員皆照常出勤暫無資遣規劃，勞動局已現場說明大量解僱勞工保護法及資遣通報之法令規範，並建立雙方溝通管道。
陳信瑜提醒花旗，若有大量解僱勞工之規劃務必於符合大量解僱規定之60日前通報勞動局，以利勞動局入廠輔導員工轉業或參加職業訓練，也呼籲勞資會議勞方代表應蒐集員工意見適時反映給資方，爭取勞工應有之權益。
勞動局說，已設諮詢專線，專人專責處理花旗員工工作權益問題，諮詢勞資爭議調解業務，可洽1999分機7016；諮詢大量解僱規定及程序，可洽1999分機7030。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言