國銀人民幣存款減少 股市榮景為關鍵主因

股市榮景令投資人琵琶別抱，國銀人民幣存款餘額續減。中央銀行今（19）日公布國銀人民幣業務概況，截至3月底，人民幣存款餘額為人民幣2,416.34億元，為四個月低點，月減人民幣48.04億元，減幅為1.95%。

央行提供資料顯示，截至今日為止，各天期最優人民幣定存專案，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為高雄銀行的2.3%，6個月為渣打銀行為2.35%，9個月為日盛銀行的1.8%，1年期為台中商銀的2.3%。進一步與2月底相較，3個月與6個月分別上調0.6與0.05個百分點。

央行統計顯示，3月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款降至人民幣2,099.68億元，較2月微幅減少人民幣0.23億元。

央行外匯局副局長陳婉寧分析，3月DBU人民幣存款組成，活存增加、定存減少，個人戶減少、法人戶增加，但定存減少大於活存增加，個人戶減少金額超過法人戶增加幅度，所以與2月相比，DBU人民幣存款呈微幅減少。

對於散戶減碼人民幣，陳婉寧推測，原因可能包括：近期人民幣存款持穩、甚至有些銀行有下調跡象，中國人民銀行也表示，人民幣匯率會在一個區間內彈性自由波動，代表人民幣匯率不是絕對往上或往下走，相較於股市榮景，人民幣的投資魅力明顯下滑。

「隨著疫情減緩，市場預估經濟會往上走、股市會有一波榮景，錢會跑到報酬率比較好的地方去」，陳婉寧說。

另外，DBU法人戶人民幣存款增加，主要是壽險業匯回國外投資，金額高達人民幣20億元，抵銷掉匯款支出金額，以及石化業者匯出股本投資。

至於國際金融業務分行（OBU），3月人民幣存款為人民幣316.66億元，月減人民幣47.81億元。陳婉寧指出，OBU人民幣存款減少主因有二，第一是某電子業匯出投資同一集團大陸子公司發行的可轉換公司債，第二是支付三角貿易貨款。

陳婉寧說，2月公布人民幣存款時曾提過，OBU人民幣存款增加，主要是某電子業將美元轉成人民幣並暫存人民幣存款裡，當時就有提到，應該是有特殊用途，3月答案揭曉，該電子業2月的作法，是為了投資同一集團大陸子公司發行的可轉債之用。