花旗銀撤出台灣消金市場 北市今派員查訪

花旗銀行考量公司經營策略，宣布退出包含台灣在列的13個國家消金市場，消息一出即刻引發外界熱議，也關注台灣花旗消費者權益及員工何去何從，北市勞動局今派員至花旗進行查訪，並提醒若有大量解僱勞工規畫，須提前60日通報。

勞動局長陳信瑜表示，此次查訪目的為主動關向花旗員工工作權益，以及資方是否涉有大量解僱規畫，經查訪了解，花旗員工數為4081人，處理消費金融業務的業務員工多達2000多人。

花旗表示，目前人員接照常出勤，暫無資遣規畫，勞動局現場也說明大量解僱勞工保護法及資遣通報的法令規範，並建立雙方溝通管道。

陳信瑜提醒，若有大量解僱勞工的規畫，必須符合大量解僱規定，在60天內通報勞動局，以利市府入廠輔導員工轉業或參加職業訓練，也呼籲勞資會議勞方代表應搜集員工意見，並事實反映給資方爭取勞工應有權益。

勞動局表示，目前已設置諮詢專線，專人專責處理花旗員工工作權益問題，諮詢勞資爭議調解業務，可洽1999分機7016；諮詢大量解僱規定及程序，可洽1999分機7030。