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星展銀董座趙亮溪另有職務辭任 總座林鑫川先暫代

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展銀行今（19）日公布重大訊息指出，星展銀行（台灣）董事長趙亮溪辭任董事長一職，該職位將由星展銀（台灣）總經理林鑫川暫代。星展銀指出，原董事長因另有職務辭任，董事長一職有總經理林鑫川暫代。

據了解，趙亮溪此次辭去星展銀在台灣的董事、退出星展台灣董事會，但仍在新加坡星展集團服務，退出主因為新加坡與台灣法規有部分不同之處，星展集團將再指派其他董事至台灣，屆時將會經由董事會流程，推派董事長人選。

花旗集團在上周宣布退出台灣的消金業務市場，由於花旗集團是一次退出13個消金市場，較有利在海外其他市場也有布局消金業務的外銀接手，因此渣打銀、滙豐銀、星展銀三家在台外銀子行都被點名，其中星展銀由於曾經有併購澳盛銀在台信用卡、財富管理業務經驗，因此第一時間被市場點名。

星展銀對此回應，目前並不清楚相關細節，也不方便評論。但在星展擁有消費金融業務的市場、包含印度、印尼、中國和台灣，若有適當的機會，星展抱持開放的態度。

金融人士指出，依照外銀習慣，不論是單個市場出售、或多個市場出售，都會找財務顧問詢價以及實地查核。至於誰會接手？金融人士指出，外銀偏愛可以多個市場一起打包出售，一為便利快速，二有議價空間，而遍尋在台銀行中，的確星展銀母公司星展集團在亞洲各地區皆有據點，又有澳盛銀在台個人金融收購經驗，呼聲高。

據了解，外銀對於花旗集團突然拋出要出售13個市場的個人金融業務感到訝異，因與過去澳盛銀在對外公布前，已經與星展集團談妥收購事宜再公布差距甚大，但假設花旗集團還沒拍板買家前、就先大動作先公布要退出台灣消金市場，應該離去意念甚堅，有可能會加快腳步離開，最快4月可能會有最新進度出爐。

澳盛銀 花旗 星展銀行

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