用戶送暖 LINE Pay「太魯閣號捐款專案」共募得1.6億

因應台鐵太魯閣列車於花蓮發生嚴重事故，LINE Pay配合衛生福利部啟動之「太魯閣號愛心捐款專案」已於15日零時截止。根據LINE Pay 統計，在用戶暖心支持下，自4月5日至14日，共募得逾1.6億愛心善款。

本次善款手續費由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行及國泰世華銀行吸收，透過LINE Pay愛心捐款平台募得之1億6,661萬2,400元善款全數轉付衛生福利部賑災專戶並用於此次「太魯閣號事故案」，進行列車事故案受難相關對象之扶助。

LINE Pay 表示，愛心捐款平台自2016年成立之今，發揮行動平台角色，持續打造便利的捐款平台讓弱勢或急難需求被大眾看見，也讓用戶的善心與溫暖能及時傳遞予社會上有需要的角落，目前LINE Pay愛心捐款平台共串連30個公益團體，未來也將持續與更多公益團體合作，將社會公益正能量發揮到最大。