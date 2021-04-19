防疫保單再進化 國壽推接種指定疫苗保險金增加機制

隨著疫情已經到了接種疫苗的階段，國人也陸續開始新冠肺炎的疫苗接種 ，以增加整體社會保護力，根據疫情指揮中心統計，目前約3.2萬名國人已施打疫苗。國泰人壽為響應政府政策，推廣疾病預防概念，首創在保單中加入接種指定疫苗，就能享有保險金額增加的機制。

國泰人壽於今年3月31日開辦「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」，將原本熱銷的防疫保單「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」免手續直接升級，自3月31日後，無論是新投保或已經投保「心安逸」之有效契約，保戶只要在申請住院保險給付時，檢具主契約生效日起至當次住院（不含住院當日）前的「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，當次住院保險金增額10%給付，藉此鼓勵保戶定期接種疫苗及癌症篩檢，落實健康管理。

國泰人壽指出，由於國人防疫保障意識高，「心安逸」自去年3月開辦以來，因為高CP值的保險特性，至今已熱銷約12萬件，是壽險業銷售件數最多的防疫保單；以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保險費930元為例，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或燒燙傷病房（含因新冠肺炎入住負壓隔離病房）每日再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。

舉例來說，倘若不幸感染新冠肺炎入住負壓隔離病房10日，即可申領4萬元的保險給付，若能檢具當次住院（不含住院當日）前曾「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，則增額給付4,000元，使保障具有加乘效果，且當年度保障有效期間內，若有符合增額給付條件時，仍可再次申領當次住院保險金增額給付，讓這張銷售第一的防疫保單再添魅力。

國泰人壽指出，「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」所指定接種的疫苗包括經主管機關查驗登記並核准使用之預防流行性感冒、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）或肺炎鏈球菌感染之疫苗，而指定的癌症篩檢則是以衛生福利部國民健康署所推廣的乳癌、子宮頸癌、大腸癌或口腔癌之四項癌症篩檢，只要符合其中任何一項就可享有保險金增額給付，但提醒「心安逸」為一年期保險商品，須在一年的契約有效期間內接種疫苗或癌症篩檢才符合增額給付條件。