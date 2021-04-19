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買盤搶到創紀錄！富邦越南ETF溢價飆20%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦越南ETF盤中一度瘋漲20%。券商軟體
富邦越南ETF盤中一度瘋漲20%。券商軟體

富邦越南ETF（00885）19日掛牌買盤湧入持續！券商報價軟體顯示，富邦越南午盤漲幅竟衝破20%，該ETF溢價也飆到近20%，已經創下近年台股掛牌ETF上市的溢價紀錄；對此富邦投信也緊急在官網註明「富邦越南ETF溢價已經超過10%，應留意買貴風險」，呼籲投資人小心。

富邦越南ETF一掛牌就有高關注，不僅衝出龐大買氣登上19日ETF人氣王，溢價也接連擴大到10%、甚至20%，多家基金公司都相當關切，熱烈討論ETF的交易狀況。法人直言，這個熱度不但超過過去元大全球未來通訊（00861）、國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）等熱門ETF的熱度，幅度來看，還比這些ETF多出一倍以上的搶買盤。

如元大全球未來通訊上市時，是全球最大5G ETF，首日溢價約7%，而台股ETF的國泰永續高股息、國泰台灣5G+因為投資台股，單日漲幅至多10%，但富邦越南除了有熱門的越南題材，還同時是海外ETF，完全沒有漲跌幅限制，因此在買盤無限量湧入下，漲幅和溢價也無極限衝高。

法人認為，雖然ETF已經高溢價，但投資人還是不斷搶進，有三個可能原因，一是真的想買越南ETF的投資人，二是看好題材推升加上量能很大，吸引往上做的當沖客，三是從事短波段或隔日沖的買盤操作，押注越南ETF有外資進出限制，不容易快速供應籌碼，可能一連溢價多天，漲幅持續擴大，因此積極加碼。

由於富邦投信官網已大篇幅公告，期富邦VIX（00677U）淨值大跌，清算風險升高，富邦越南ETF巨大的溢價下，該投信先在即時估計淨值頁面，加註溢價已經偏大，應留意風險的警語。

富邦投信官網提醒富邦越南ETF溢價已經偏大。富邦投信網站
富邦投信官網提醒富邦越南ETF溢價已經偏大。富邦投信網站

ETF 富邦投信 越南

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