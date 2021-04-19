龍頭基金定期定額破萬人 元大投信人氣衝116萬人

台股飛越17,000點大關後，持續飆出新天價，投信投顧公會最新統計到3月底，台股基金定期定額金額也創下歷史新高，超過25.8億元，定期定額人數同步衝破26萬人，其中，台股基金人氣王的「元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）」成立一年就吸引超過萬人定期定額，刷新市場紀錄。法人認為，這反映定期定額「存」台股基金趨勢正式成形，為今年熱門的投資理財術。

法人表示，「存」台股基金趨勢成形，關鍵在於台股迎來近年最大幅度的經濟成長期，不但台股頻創高，企業基本面也交出亮眼成績。投資人深刻感受到台股成長力道，加上低利率驅動投資，使得布局優質、高股息個股的台股基金成為理財選擇，搭配定期定額方式有效分散市場風險。

成立才剛滿周年的元大台灣高股息優質龍頭基金，3月定期定額人數突破萬人，近一年增加達10,839人，不僅為台股基金成長冠軍，也改寫投信基金的定期定額紀錄，成為本波基金發展的亮點。

分析過去台股基金為國人配置重要一環，但很長一段時間著重在資本利得，而元大台灣高股息優質龍頭基金係訴求投資優質權值股的，配合每個月配息的月配息機制，讓投資人能每月從台股領取穩定現金流，基金規模和投資人氣飛快成長，「存」台股基金成為新趨勢。

此外，國人瘋存台股ETF熱潮持續，國民ETF-元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）人氣也再度攀高。

證交所統計，3月0050、0056的定期定額交易戶數分別成長到91,774人及69,682人，不但持續改寫單一個股的定期定額戶數紀錄，兩組數字也多過台股權王台積電（2330）及熱門股金融股玉山金（2884）的53,087人和12,181人。

法人認為，上述反映投資人在「存股VS存基金」之間做出選擇，0050投資市值前50大個股，0056挑選預估殖利率最高的30檔股票，長期都有優異績效，適合放長布局，深受新進投資人等各類投資群的喜愛。

而在「龍頭基金、0050、0056」三大熱門基金成長下，元大投信受益人也再度衝高，總受益人超過116萬人、高居市場第一。

元大投信表示，台股的投資機會近在眼前，若一味想「賣高買低」，投資人可能變成「追高殺低」，針對想降低選股風險又不錯失行情，不妨留意專業經理人操盤的台股基金，或0050、0056等ETF來穩健參與行情。