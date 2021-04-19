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新台幣早盤升值3.1分 一度觸及28.31元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（19）日早盤以28.35元兌1美元，貶值0.9分開出；台股早盤以17,141.25點開低後，翻紅再創歷史新高，新台幣由貶值轉為升值，一度觸及28.31元兌1美元，升值3.1分。

美股上周五道瓊工業指數上漲164點，收在34,200點，連三個交易日上漲；標普500指數收漲0.4%收在4,185點；那斯達克綜合指數小漲0.1%；費城半導體指數則是收跌0.6%。

美股上周五漲多跌少，僅費城半導體指數收跌 ，台股早盤以17,141.25點開出，下跌17.56點，指數開低走高，一度拉升至17,221.49點，再創歷史新高，新台幣早以值開出，一度觸及28.31元兌1美元，升值3.1分。

新台幣 費城

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