ETF新人氣王來了！富邦越南ETF爆量大溢價

眾所矚目的富邦越南ETF（00885）19日正式掛牌，在這檔訴求「現在的越南、40年前的台灣」、「高達9%的投資報酬率」等強而有力的號召下，ETF不意外開盤就噴漲，盤中漲幅、溢價一度衝上9%，20分鐘更累積高達6萬張的巨量，是今天台股交易量五強和「ETF新人氣王」。對此富邦投信也率先提醒，投資人應留意溢價風險。

富邦越南ETF未上市先轟動，雖募集規模僅30多億元，但傳出是外資進出越南股市不易，通路額度設下限制，而在該ETF掛牌後，所有資金都能從集中市場買進。

富邦越南19日不意外在首盤衝出1萬多張的撮合量，隨後在買盤持續敲進，漲幅一度高達9%，股價相對淨值的溢價也拉升到9%，代表投資人買進多出9%的成本，不久出現造市商摜壓，ETF漲幅收斂到5%，但撐沒多久買盤太強大，漲幅、溢價又雙雙升破7%。業界認為，若造市籌碼有限，後續溢價可能超過一成。

買賣盤激烈換手，也讓富邦越南ETF量能愈滾愈大，10分鐘已經突破4萬張，20分鐘左右再累積6萬張，是今天僅次於長榮（2603）、中鋼（2002）、中石化（1314）及群創（3481）的第五大熱門股。

著眼富邦越南ETF上市可能有高溢價，富邦投信日前已提前發布新聞稿，呼籲投資人留意溢價風險，一旦看到溢價太高，不要輕易搶進，風險重要性優先於報酬。