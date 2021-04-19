企業評價面優勢 將驅動新興股市表現

富蘭克林證券投顧表示，包含聯準會在內的主要央行持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，即便殖利率或仍有上揚壓力，但股市在歷經先前一波快速修正後，預期對於利率上升的利空反應有望逐漸鈍化。

新興市場經濟已由倚賴商品輸出轉向倚賴科技發展，透過領先的創新技術進而改變整個新興市場的產業發展模式，數位創新尤為需要密切關注的趨勢發展，同時也留意能受惠於新興市場消費滲透率提升與消費升級長期趨勢的企業。

不過，較佳的現金流、強勁的財務體質、資本效率提升與較低的循環性等新興市場企業利基，都未能完全反應在新興股市的股價表現上，預期評價面優勢將會是未來驅動新興股市表現的重要動能。

富蘭克林證券投顧表示，中國三月生產者物價指數(PPI)年增率攀抵4.4%，然而主要為生產者物品(Producer Goods)價格攀升5.8%所帶動，消費者物品(Consumer Goods)價格攀升幅度僅0.1%，顯示製造業復甦動能較快，預期未來幾個月PPI年增率可能繼續上揚，但傳導至CPI推升通膨上揚的壓力不大，消費與服務業的回升速度相對溫和，評估中國人行亦無須過快收緊貨幣政策。

二月中旬以來受到政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等利空影響，導致中國境內外股市表現相對全球其餘市場更為疲弱，惟隨股市評價水準逐步修正，具備明確基本面優勢的中國市場可望再度吸引資金回流。