2020金控幸福企業大洗牌 兆豐金排第一、中信金落第三

15家金控2020年員工福利費用與平均薪資全數出爐！雖然整體金控去年獲利寫下歷史新高，但恐怕只是「表面風光」，實際上金融業身為國內服務業火車頭，業務大受新冠疫情影響，保險業務量大減，銀行佣金手續費衰退，只有股市投資績效「嚇嚇叫」，連帶影響五家金控薪資出現倒退情形，前三強排名也出現大洗牌。

據公開資訊觀測站最新資料顯示，兆豐金（2886）2020年以平均員工福利費用203.2萬元排名冠軍，年增率還有2.26%；過去是常勝軍的中信金（2891）落到第三，只剩180.6萬元，衰退8.8%；元大金（2885）去年薪資大幅成長異軍突起，以平均薪資162.6萬元高居金控第一，平均福利費用也躋身亞軍，平均每人亦有185.9萬元。福利費用除了薪資外，還包含勞健保、退休金及其他獎酬。

雖然整體金控去年稅後純益還大賺3,790.11億元，寫下歷史新高，卻只是「表面風光」。除了去年整體金控獲利大部份來自壽險業出售股票債券利益，數字漂亮背後，實際上業務則大受新冠疫情影響。有業者直言，上半年壽險業務員根本無法出門與客戶交流、民眾減少上銀行、許多民眾或中小企業申請政府紓困等，基本盤包括新契約保費收入、銀行通路手續費大減，這些連帶也大幅影響這些金控底下的員工獎酬、年終、績效獎金等等。

過去喊出年年加薪的金控業，部份業者首度出現薪資倒退，或實際調薪幅度遠低於年初喊出的目標，例如玉山金（2884）曾喊2020年要全面加薪10%，但實際加薪4.42%，不過這數字在去年已屬名列前矛，成長率第四高。外商花旗銀行甫宣布要退出台灣消費金融市場，恐怕也是內需動力衰退的警訊之一。

從各家申報資料亦顯示，大部份金控員工並未享受去年歷史獲利新高的豐碩果實，加薪幅度不如預期。有五家平均薪資衰退，4家福利費用減少。例如過去常勝軍中信金落到第三，去年員工平均薪資從2019年的173萬元落到剩157萬元，衰退9%，將第一寶座拱手讓給元大金。中信金表示，員工福利費用及平均薪資費用衰退，主要是長期獎酬認列費用下降所致。不過也有像身居國內證券商龍頭的元大金控，受惠台股飆新高，員工去年大舉調薪16.64%，員工福利費用亦增加14.47%，讓其他金控員工大感欣羨。