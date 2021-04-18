台股飆券商金控擺脫薪酸 元大金平均162.2萬元居冠

台股飆高，券商型金控員工擺脫薪酸！15家金控2020年平均員工薪資同步出爐，據公開資訊觀測站顯示，其中證券金控龍頭元大金（2885）首次以員工平均薪酬162.6萬元，榮登國內金控第一寶座，主要因為台股頻飆新高，帶動績效獎金大增所致，整體調薪高逾16.4%。第二、第三名分別是中信金平均157萬元與國票金平均152.4萬元。

台股集中市場2020年加權指數一路從11,997點一路急攻，一度攻上萬五大關，年底收在1,4732點，大漲2,735點，漲幅高達22.79%。若加計唯一虧損華南永昌證，整體22家證券商仍大賺473億元，元大證一家就占其中30%，其他券商也普遍大賺，營業員終於擺脫好「薪」酸的歲月，業績三級跳，業者薪水也同步走高。

元大金主管就坦言，2020年獲利成長近18％，因受惠台股行情，帶動證券經紀手續費及其他周邊業務增長，泛證券子公司獲利創新高。秉持獲利與員工同享，提供具激勵性的獎金制度，獲利增加發放績效獎金相對增加，連帶提升平均員工薪資與福利，加薪16.64%，員工福利亦增加14.47%。國票金2020年獲利成長23%，員工平均薪資成長率21%，與獲利相對一致。

其他金控平均調薪比較好有4~5%左右的，也多是證券金控，例如即將被富邦金合併的日盛金去年就加薪5%，而擁有國內第二大券商凱基證的開發金也調薪4%，相對出色。券商績效如此亮眼，也難怪富邦金要積極啟動併購日盛金，彌補壽險與銀行業務量的衰退。