快訊

3分鐘連2震！ 北捷緊急巡軌 民眾：國家警報超前部署

花蓮深夜連兩震都在壽豐！ 規模6.2最大震度6弱

台股飆券商金控擺脫薪酸 元大金平均162.2萬元居冠

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

台股飆高，券商型金控員工擺脫薪酸！15家金控2020年平均員工薪資同步出爐，據公開資訊觀測站顯示，其中證券金控龍頭元大金（2885）首次以員工平均薪酬162.6萬元，榮登國內金控第一寶座，主要因為台股頻飆新高，帶動績效獎金大增所致，整體調薪高逾16.4%。第二、第三名分別是中信金平均157萬元與國票金平均152.4萬元。

台股集中市場2020年加權指數一路從11,997點一路急攻，一度攻上萬五大關，年底收在1,4732點，大漲2,735點，漲幅高達22.79%。若加計唯一虧損華南永昌證，整體22家證券商仍大賺473億元，元大證一家就占其中30%，其他券商也普遍大賺，營業員終於擺脫好「薪」酸的歲月，業績三級跳，業者薪水也同步走高。

元大金主管就坦言，2020年獲利成長近18％，因受惠台股行情，帶動證券經紀手續費及其他周邊業務增長，泛證券子公司獲利創新高。秉持獲利與員工同享，提供具激勵性的獎金制度，獲利增加發放績效獎金相對增加，連帶提升平均員工薪資與福利，加薪16.64%，員工福利亦增加14.47%。國票金2020年獲利成長23%，員工平均薪資成長率21%，與獲利相對一致。

其他金控平均調薪比較好有4~5%左右的，也多是證券金控，例如即將被富邦金合併的日盛金去年就加薪5%，而擁有國內第二大券商凱基證的開發金也調薪4%，相對出色。券商績效如此亮眼，也難怪富邦金要積極啟動併購日盛金，彌補壽險與銀行業務量的衰退。

元大金 台股 中信金

延伸閱讀

台股基金規模 去年大增41％

台股基金百元俱樂部成員 增至12檔

殖利率選股 專家：還要注意2件事

台股爆量甩尾 再創新高

相關新聞

台股基金規模 去年大增41％

新冠肺炎疫情左右全球經濟走勢已逾一年，投資市場在2020年出現暴跌後急遽彈升走勢。受到海外金流、人流回流台灣帶動，股票市...

ETF豐收年 多檔新星誕生

2020年不僅台股基金吸金能力一流，也是台股ETF豐收年，整體規模翻漲1.09倍，並誕生多檔超級新星。以投信投顧公會資料...

台股基金百元俱樂部成員 增至12檔

隨著台股2020年出現絕地大反攻，指數一路飆升，一如台股千金股持續增加，淨值超過百元的台股基金也從原本的二檔，急遽增加，...

匯市最前線／台幣本周估持續走強

台北股匯雙漲，新台幣匯率上周五（16日）連三升，終場收在28.341元，升值4.1分，總成交量13.88億美元。過去一周...

殖利率選股 專家：還要注意2件事

全球資金行情爆發，上周台股、美股道瓊工業指數和標普五百指數都再創新高，現金股利殖利率選股成為兼顧基本面與獲利報酬的好方法...

磊山保經招待看原聲電影 守護孩童夢想

磊山保經宣布啟動2021年「讓愛看見希望」公益月活動，並於17日舉行電影包場招待會活動，邀請磊山客戶、粉絲、媒體朋友一同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。