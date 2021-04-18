5家金控去年薪資衰退 國泰金減13%有三原因

2020年金控員工福利費用與薪資表現不如預期，有四家福利減少、五家平均薪資下滑，家數占整體金控約三分之一，分別是國泰金（2882）、中信金、華南金、第一金、合庫金，幅度從0.14~13%不等，第一金的福利費用與前年維持一樣，官股行庫福利與薪資水準表現亦不如往年，主要跟獲利下滑有關。

其中國泰金控平均薪資100.6萬元，年衰退幅度13%較高，公司主管特別強調，主要有三大原因。其中最主要原因一是儘管新冠疫情衝擊國內就業市場下，國泰不僅不裁員，包含壽險業務在內及金融科技人才相關員工在內，還增加3%的就業人力，相較於同期壽險業務新登錄人數大減9%，國泰金過去一年的平均員工人數還增加1,825人，在去年疫軍突起，因此在計算平均薪資時的「分母」明顯增加至5.73萬人，而分子減少，因此衰退幅度才會相對看起來大。

二是國壽全年引進新人約5,000人，新進業務員產能與薪資相對較低，加上疫情影響與政策下商品調整，致新人養成期拉長。另原因三是疫情也同步影響年度活動包含取消每年例行出國研修、MDRT年會改為線上舉辦，大幅減少支出1.1億元，故整體員工福利費用支出較前一年度為低。

據了解，其他壽險金控普遍薪酬待遇也不如往年亮眼，加上新契約保費大減，讓業務員佣金大減，但是因為去年整體壽險登錄人數減少9%，多數都是員工流失，分母減少了，反而還能勉強維持低個位數的正成長。

而過去員工福利費用與薪資常勝軍的中信金，去年平均薪資157萬元，衰退幅度9%也比較多，但公司僅表示員工福利費用及平均薪資費用衰退，主要是長期獎酬認列費用下降所致，其他則不願多做解釋。

雖然去年整體金控薪資福利表現不如預期，主要還是受新冠疫情影響。但據各家申報資料顯示，除富邦金外，金控業平均員工薪資普遍年薪都在百萬元之上，還是遠高於傳統內需產業，甚至也不輸科技業，「金飯碗」實力仍是令其他產業員工相當羨慕。