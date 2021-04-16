快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

2020年銀行員工貢獻度前十大 公股占三家

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行公布最新本國銀行營運績效季報顯示，去(2020)年國銀員工獲利貢獻度前十大，公股占三家，外商銀行僅花旗銀行一家進榜，民營銀行包辦六家。

根據央行提供資料，國銀員工平均獲利貢獻度排名，若排除性質較特殊的中國輸出入銀行（322.94萬元），以及農業金庫（383.94萬元）後，其他35家商業銀行，京城銀行以653.83萬元，連二季奪下員工貢獻度冠軍，上海商銀則以553萬元居次，兆豐銀行350.29萬元排名第三，同時也是公股第一。

另外，台北富邦銀行313.67萬元、中國信託銀行263.18萬元，搶下員工貢獻度第四及第五名，第六至十名依序為國泰世華的237.9萬元、花旗銀行的237.62萬元，第一銀行的222.08萬元，玉山銀行的209.98萬元與合庫銀行的199.20萬元。

央行統計顯示，新冠肺炎疫情肆虐衝擊銀行獲利，全體國銀去年稅前盈餘為3,140.44億元、年減13.27％，連帶使每一銀行員平均貢獻度自2019年的193.49萬元降至165.8萬元，年減14.31％，折算每一銀行員去年對銀行的獲利貢獻減少近30萬元。

第一銀行 中國信託

延伸閱讀

花旗銀行將退出台灣消金市場！網友哀號：辦卡送AirPods還拿得到嗎？

花旗 擬退出台灣等13國消金市場

花旗將退出台灣消金市場 金管會：尊重商業考量

經濟日報社論／金融業發展不能只靠合併

相關新聞

股匯雙漲 新台幣收28.341元創近1個月新高

外資持續匯入，帶動股匯雙漲，今天台股續創新高，新台幣匯率也連三升，收盤收在28.341元，升4.1分，台北及元太外匯市場...

花旗卡沒了看電影怎麼辦？四大影城刷7種信用卡也超優惠

電影算是懶人界中最簡單方便的娛樂，可以讓你完全的脫離現實生活，沉浸在電影的世界裡面，但是現在電影影廳越改越高級，電影的消費也隨之水漲船高，這個時候小資的你，就應該知道挑張好信用卡或影城會員卡，可以讓你比別人看電影看得更省錢。

台未必被列匯率操縱國 陳冲基金會：報告可能經人工調控

美國匯率報告即將發布，行政院前院長陳冲主持的新世代金融基金會表示 ，其結果不論中國大陸是否列入匯率「觀察」名單，或是台灣...

純網銀LINE Bank來了 4月22日對外開業

國內第二家純網銀即將開業，LINE Bank經過試營運後，今宣布將於下周四（22日）正式對外開業。LINE通訊軟體目前每...

花旗退出台灣恐「大量解雇」員工？北市勞動局要查

花旗集團15日決定出售包括台灣在內的13個市場消費金融業務，未來將聚焦台灣企業金融市場，大幅發展在台灣的機構客戶業務；至...

外傳將手花旗消金業務 星展銀行說話了

花旗集團15日決定出售包括台灣在內的13個市場消費金融業務，未來將聚焦台灣企業金融市場，大幅發展在台灣的機構客戶業務，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。