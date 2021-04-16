2020年銀行員工貢獻度前十大 公股占三家
中央銀行公布最新本國銀行營運績效季報顯示，去(2020)年國銀員工獲利貢獻度前十大，公股占三家，外商銀行僅花旗銀行一家進榜，民營銀行包辦六家。
根據央行提供資料，國銀員工平均獲利貢獻度排名，若排除性質較特殊的中國輸出入銀行（322.94萬元），以及農業金庫（383.94萬元）後，其他35家商業銀行，京城銀行以653.83萬元，連二季奪下員工貢獻度冠軍，上海商銀則以553萬元居次，兆豐銀行350.29萬元排名第三，同時也是公股第一。
另外，台北富邦銀行313.67萬元、中國信託銀行263.18萬元，搶下員工貢獻度第四及第五名，第六至十名依序為國泰世華的237.9萬元、花旗銀行的237.62萬元，第一銀行的222.08萬元，玉山銀行的209.98萬元與合庫銀行的199.20萬元。
央行統計顯示，新冠肺炎疫情肆虐衝擊銀行獲利，全體國銀去年稅前盈餘為3,140.44億元、年減13.27％，連帶使每一銀行員平均貢獻度自2019年的193.49萬元降至165.8萬元，年減14.31％，折算每一銀行員去年對銀行的獲利貢獻減少近30萬元。
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