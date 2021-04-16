富邦慶祝60週年 北富銀備萬份蛋糕全台感恩送

創立於1961年的富邦（2881）集團將於下週迎接60週年慶，為感謝大眾一甲子以來的支持，台北富邦銀行今（16）日宣布推出最「正」故事票選活動，分享各分行背後充滿笑與淚的動人故事，並準備上萬份年輪生日蛋糕， 4月19日富邦生日當天到全台各分行完成線上投票任務，就可獲得慶生蛋糕一份，還有機會抽中最高600點LINE POINTS，歡迎大家一起來看故事、品美食、拿好禮，歡度溫馨的富邦生日趴。

北富銀表示，「正向」是富邦品牌的核心定位，身為富邦集團旗下一員，北富銀積極發揮正向的力量，從本業職能出發，研發創新商品，提升客戶體驗，一方面善用科技開發創新商品如奈米投、新興智能貸，運用數據分析推動紓困振興貸款及安養信託，以人工智能強化內外資安及風控安全並取得多項新型專利，營造更友善、便利、安全的金融服務環境，另一方面，北富銀重視與客戶面對面交流服務的價值，持續擴增服務據點，從去年底至今年第一季，北富銀在全台各地新設立8家分行，分行成長率居全台銀行之冠，其中台東分行及竹南分行更是北富銀在該縣市設立的首家分行，彰顯在地服務的用心。

同時，北富銀也發揮創意，融合地區客群需求和在地文化特質，陸續推出和平勇士分行、北台南讀冊分行、東門藝動分行、南桃園頭等艙分行等多家特色分行，為金融服務的虛實整合開啟更多可能。

生日亦是感恩之日，為慶祝富邦60週年，北富特別銀蒐集全台135間分行開業以來真實發生的感人故事，舉辦最「正」故事票選活動，4月19日起至6月30日止，只要綁定北富銀LINE官方帳號好友，即可在活動網頁中為喜歡的最「正」的故事按讚投票，有機會抽中最高600點LINE POINTS。每一則故事都是北富銀與客戶之間真誠互動的縮影，用「361度—多一度心的溫度」，把交易變成交流，用行動創造感動，為社會傳送更多正向能量。為鼓勵客戶參與，北富銀和元樂年輪蛋糕合作，製作上萬份年輪生日蛋糕，在4月19日當天免費贈送給來行參加票選活動的客戶（每家分行限量100份）。活動總計將提供6,660組LINE POINTS進行抽獎，每日皆可按讚投票，抽獎機會可逐日累積，只要勤按讚，中獎機率更高，想帶走好禮的北富銀好友們不妨把握機會。