房市管制成效 楊金龍：銀行不動產抵押貸款風險控管良好

中央銀行總裁楊金龍指出，政府推出「健全房地產市場方案」後，房市現況有三，包括房價指數漲幅趨緩，交易量成長，去(2020)年第4季全國房價漲勢略緩，今年1~3月六都合計交易量6.22萬棟，較去年同期增加16.48%，主因受新冠肺炎疫情影響，比較基期較低所致。

楊金龍將於下周一（19日）赴立法院財政委員會就「選擇性信用管制措施執行情形」進行專題報告，並備質詢。根據央行提前出爐的「選擇性信用管制措施執行情形」書面報告顯示，銀行辦理不動產抵押貸款業務之風險控管尚屬良好，截至今年2月底，銀行法72-2條規定，國銀辦理住宅建築及企業建築放款總額占存款總餘額及金融債券發售額之和的比率為26.78%，未超過上限三成。

在不動產放款集中度部分，去年12月底不動產貸款占總放款比重為36.43%，今年1月及2月底均持穩於36.53%。

至於不動產貸款年增率，今年2月底銀行不動產貸款年增率降至10.9%，購置住宅貸款及建築貸款年增率亦分別略降為9.1%、18.2%。

不動產貸款相關逾放比率，2月底國銀購置住宅貸款與建築貸款逾放比率分別為0.12%及 0.14%，均遠低於全體放款逾放比率之0.22%。