協助農民降災損 國泰產險「番石榴保險」調升賠付比例

國泰產險今（16）日指出，今(2021)年度的「番石榴農作物保險（颱風風速及降雨量參數型）」預計自4月中旬開始銷售，國泰產險為儘速協助農民復耕，今年提供更優質的保險方案，具備兩大特點，首先是調升降雨量300毫米至800毫米的賠付比例，希望能助農民減少颱風、豪雨所帶來的損失；其次，也針對番石榴保險推出「理賠即時通服務」，簡化流程，提高理賠時效。

番石榴損失最主要的原因包括颱風造成的落花、落果及豪雨造成的樹體根部潰爛，因此國泰產險為農民量身打造「颱風風速及降雨量」參數型商品，提供保障。依當地氣象觀測站發布數據，達理賠標準後，無須勘損即啟動理賠程序，使農民能快速獲得理賠填補損失；且在保險期間內、無理賠次數限制直至保額上限，若當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續5日內累積降雨量達300毫米，農民依保險方案每公頃最高可獲得新台幣620,884元的理賠金。同時本商品亦獲得中央政府保費補助50%，地方縣市政府保費補助則依各縣市政府公告為準，大大減輕農民需負擔的保費。

回顧去年5月與8月，南臺灣接連受到鋒面影響，出現大雨與局部豪雨，造成部分農田區域積水，其中番石榴更是嚴重受災作物之一，根據資料統計，該兩次災害均符合連續5日內累積降雨量達300毫米的標準，總計共51件保單獲得理賠。基於近年氣候變遷，極端氣候出現頻率越來越高，國泰產險今年也特別提高降雨量300毫米至800毫米的賠付比例，希望以保險轉嫁天災造成農民的損失。

國泰產險表示，今年度「番石榴農作物保險（颱風風速及降雨量參數型）」預計自4月中旬開始銷售，凡於彰化（溪州鄉、二水鄉、田中鄉、社頭鄉、永靖鄉、員林市）、台南（玉井區、楠西區、大內區、南化區、山上區）、高雄（燕巢區、阿蓮區、大社區、田寮區、岡山區、旗山區、美濃區、六龜區）地區種植番石榴的農民，均可於銷售期間檢附相關資料向地區農會或國泰產險據點洽詢投保。

此外，今年國泰產險也致力提升服務效率，簡便理賠申請流程，番石榴保險已納入「理賠即時通服務」，以系統自動比對每日氣象觀測站資訊，當達理賠標準時，國泰保戶可享有隔日中午前收到符合申請理賠簡訊及郵件通知專屬服務，主動提醒保戶啟動理賠申請流程，大幅縮短過往申請理賠及等待時間，日後國泰產險也會持續推出多元化保戶服務，讓理賠成為一件簡單的事。