花旗卡沒了看電影怎麼辦？四大影城刷7種信用卡也超優惠

電影算是懶人界中最簡單方便的娛樂，可以讓你完全的脫離現實生活，沉浸在電影的世界裡面，但是現在電影影廳越改越高級，電影的消費也隨之水漲船高，這個時候小資的你，就應該知道挑張好信用卡或影城會員卡，可以讓你比別人看電影看得更省錢。

看不習慣大雜燴方式的電影優惠整理嗎？這裡幫大家依照不同影城、適用時間、門檻讓做整理成為折扣票價排行榜，希望可以簡單挑出最適合你的電影信用卡，因為除了好的信用卡外，現在各家影城也在推自己的會員卡，有時候會員卡的優惠還頗為吸引人，就一併分析，讓電影痴的你，也可以配合一張好的會員卡。

這裡先針對威秀影城、國賓影城、新光影城三間來整理最好的電影信用卡優惠，未來有機會再慢慢納入其他連鎖的影城。

四大影城無門檻信用卡推薦。圖取自這就是人生網站

威秀影城信用卡優惠推薦及票價排行榜

為了方便比較，所以列出台北、台中、台南/高雄的威秀影城票價，大家可以直接從票價去參考優惠（票價比較請點我），這樣子比較起來會更方便，也能找到更適合你的威秀影城信用卡優惠，下面針對我認為適用的信用卡拿出來說明。

花旗銀行信用卡。花旗（台灣）銀行／提供

花旗信用卡 全卡友 適用日：平日（周一~四） 折扣：6折 門檻：無 期限：2021/12/31

雖然花旗買一送一已經退場許久，但是看起來花旗信用卡仍是威秀影城無門檻好朋友，如果你可以在平日(周一~四)看電影的話，最好的做法還是選擇一張花旗的信用卡，享有6折優惠。

而且除非你有指定要看3D或IMAX，不然不需要特別選擇饗樂生活卡，因為現在花旗全卡友在平日2D都有六折的優待，但是如果要選擇3D/TITAN的話，饗樂生活卡才享有六折，IMAX享75折，其他信用卡卡友是八折。

花旗銀行活動，不論是在威秀影城現場或花旗行動生活家連至「行動市集APP」購票都可以享有優惠哦，不過APP購票每張都要多少20元的手續費。

威秀影城有自家的會員卡iShow。圖／業者提供

iShow卡+網購卡線上儲值 適用日：假日 折扣：最低7折 門檻：無 期限：無期限

如果你不方便平日看電影，跟我一樣是個平日要工作到很晚上班族的話，那假日是不是也有無門檻的選擇呢？如果你硬要選信用卡的話，花旗銀行的饗樂卡在假日還有83折的優惠。

但是這樣子的優惠看起來沒有很好，所以我反而會建議你使用威秀影城自己的會員卡iShow，因為使用iShow購票，享有約八折左右的優惠 (依每個影城有些微差異)，各地iShow的優惠票價可以到iShow官網查詢。

這樣子就比花旗的饗樂卡還要來得優惠了，同時會員卡儲值和消費的時候都可以再獲得點數回饋，這個點數還可以拿來換電影票，所以這樣子加一加，絕對會比用信用卡來得划算。

■ 每消費40元即可集一點iShow點數(以此類推)

■ 每次儲值1,000元加贈iShow點數10點(以此類推)

而230點的iShow點數可以換到一張2D的電影票，那這樣子透過iShow有多少的回饋率呢？我們以台北信義威秀來做計算2D的iShow價是270元，所以1點iShow約為1.17元，所以每次消費的回饋率約為2.92%，每次儲值為1.17%，所以最大回饋率為4.09%。

但此次為最佳的算法，因為你每次買電影片不會剛剛好都可被40元整除，例如台北購買只能獲得6點，而非6.75點，最剛好是台南買二張440元，剛好可以獲得11點。

而且，只要你一年內累計買20張電影票，還會再送一張2D的電影票 (這樣子可以算是95折了)，所以加乘下去後回饋會更高，現在iShow卡還可以直接透過網路儲值，這樣子你又可以拿網購卡出來，再加上去回饋率就更高了。

例如玉山U Bear(3.8%)、兆豐e秒刷(3.5%)、華南i網購(3.5%) 都是不錯選擇，所以二個相加話，那你用iShow卡購票的話，約可以再獲得最高7.9%回饋 (不計20張的活動)，這樣子約有72折的優惠，可以說是假日看電影的最佳選擇。

不過 iShow卡有一個初始成本，那就是100元的辦卡費，這個費用是不可以退的，但是會對應回饋iShow點數30點+中杯可樂乙杯+小份爆米花乙份。

永豐銀行DAWHO現金回饋卡（左二）有電影院優惠。圖/永豐銀行提供

iShow卡儲值信用卡推薦：永豐大戶卡額外7%回饋 (~2021/6/30)

在2020年下半年，玉山U Bear影城20%的活動已經結束了，所以這裡推薦大家另外一張信用卡，永豐大戶卡DAWHO 卡，因為影城是它的指定通路，所以可以有額外的5%回饋 (限6,000內)，再加上原本的國內2%回饋，這樣子就有最高7%的回饋。

原本的7%回饋其實在電影信用卡中並不突出，所以這裡你就要整合iShow的儲值活動 (線上或臨櫃皆有回饋)，所以你可以用 iShow 的約8折折扣，再加上大戶的7%回饋與線上儲值4%回饋，這樣子最低的折扣會到7折，也比上面的網購卡回饋來得更好哦，而且平假日都可以用，是個人很推薦的作法。

國賓影城信用卡優惠推薦

為了方便比較，所以列出四間(微風、長春、台南、高雄)的國賓影城票價，大家可以直接從票價去參考優惠（票價比較請點我），這樣子比較起來會更方便，國賓活動都是2D為主，但是你可以加價(價差)換成3D的電影票，這邊都有幫大家直接做了計算。

另外，因為ez訂無法訂購國賓的電影票，所以目前看起來優惠也相對比較少一點，另外國賓影城實體購票只限使用國泰世華、華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、中國信託、匯豐銀行的信用卡，線上/APP訂票刷卡則不限使用銀行。

華南銀行Love晶緻悠遊聯名卡。圖取自華南銀行官網

華南銀行 紅卡(寵愛紅、愛戀紅) 適用日：每日 折扣：6折 門檻：599元簽單 期限：2021/12/31

如果你願意付點小錢，達到門檻的話，那國賓影城最好的優惠就屬於華南銀行的紅卡 (Love卡)，只要拿599元的簽單，就可以享有國賓影城兩人同行的6折票價，而且不限平日、假日都可以享有電影票優惠。

唯一的問題是，這個優惠限定是兩人同行，所以必須一次購買兩張電影票，而且限定是同場次，所以不適合喜歡一個人看電影的人。

如果不喜歡有599元的簽單門檻，那華南銀行在2021年只要使用行動支付(含 Apple Pay、Google Pay)就可以無門檻享有國賓影城7折電影票優惠，算是屬於另外一個無門檻的作法。

另外，國賓影城雖然都號稱XX折，但是它有一個小陷阱，就是折扣後未滿0元或5元，則無條件進位到0元或5元，像台北微風320元的票價，打6折應該是 192元，但是尾碼不是0或5，所以進位後變成195元，這一點提醒大家注意一下

國賓影城。記者宋健生/攝影

國賓A+行動會員&線上儲值 適用日：每日 折扣：最低6折 門檻：無

因為所有信用卡活動必須要現場實體購票，所以這邊在推薦國賓影城會員卡A+，因為國賓影城會員卡也有會員價，大約是全票的67折~74折 (最扣最高為高雄大魯閣/八德新天地、最低為台南國賓/屏東環球購物)。

雖然儲值$1000可以獲得一點的點數，但是國賓的點數目前沒有辦法兌換電影票，所以這邊就有點可惜 (但1點可以換1份爆米花+1份小可/2點可以換1份爆米花+4份小可)。

但是透過線上儲值的話，就沒有限制信用卡的種類，只要是VISA/MasterCard/JCB的信用卡都能儲值，所以你就可以搭配玉山U Bear(3.8%)、兆豐e秒刷(3.5%)、華南i網購(3.5%)，折扣下來也有接近 63折～7折。

同樣的，使用永豐大戶卡線上儲值，也經網友實測是有7%回饋，所以會比上述網購卡回饋更高，會員在線上購票，目前是到2021/12/31前免收20元的手續費，就可以直接網路購票、選好位子，不需要到現場人擠人了。

但是比較麻煩的是，加入國賓的會員必須繳1000元的保證金，也就是所謂的押金，這一筆錢是不能拿來買電影票，因為它的用意是，如果你訂票但未取，國賓可以直接從保證金裡面扣錢，所以你必須押1000元在國賓那邊，而且必須要兩年後才能申請退出會員，才有機會把這1000元拿回來。

聯邦銀行信用卡。 圖／聯邦銀行提供

聯邦信用卡 全卡友 適用日：每日 折扣：65折 門檻：399元簽單、現場購票 期限：2021/12/31

聯邦在2021年原本行動支付可以免簽單的活動結束了，但聯邦仍有最低399元簽單門檻的優勢，只要有399元以上簽單可以享有每日65折國賓影城信用卡優惠。

不知道要選擇哪一張聯邦信用卡嗎？建議你可以挑聯邦最近新推出的賴點卡，國內有無腦無上限的2%、國外3%LINE Point回饋。

新光影城信用卡優惠推薦及票價排行榜

雖然新光影城在全台只有三間，但是剛好有一間落在台南，我就私心的把新光影城納入比較，下面就同樣的把新光影城電影票價格整理在下，方便大家直接進行參考。（票價比較請點我）

新光三越聯名卡。圖取自新光銀行官網

新光銀行 新光三越聯名卡 適用日：平日(周二~五) 折扣：6折 門檻：無 期限：2021/12/31

平日無門檻首推新光銀行的新光三越聯名卡，雖然新光三越，同時由新光銀行和台新銀行推出聯名卡，但是新光銀行在電影的優惠上略勝一籌。

因為台新在 2021年聯名卡上並沒有額外優惠，只有全卡友的優惠，其中新光銀行的平日非常的特別是包含週五 (即周二至周五)，所以上班族也可以趁著週五晚上，來看場電影，這樣子的話當然是首推新光銀行。

題外話，目前新光三越聯名卡到2021年中還有不用搶的10%悠遊卡自動加值回饋，詳細可以參悠遊卡自動加值回饋懶人包。

大甲鎮瀾宮與台中商銀合作發行的媽祖平安卡。圖／台中銀行提供

台中銀行 全卡友 適用日：每日 折扣：66折 門檻：無 期限：2021/12/31

那如果新光影城要有每天都有的優惠呢？這樣子就選擇台中銀行的任一張信用卡，可以每日無門檻享有66折的新光影城優惠。

那要選擇哪一張台中銀行信用卡呢？首推可以搭配JCB悠遊卡的哆啦A夢卡，這樣子可以搶JCB 10%的優惠，又可以有 2.5 %的自動加值優惠(需滿1000元一般消費)，再加上每日66折的電影優惠，這樣子果然辦一張卡就可以解決許多需求，所以是新光影城每日無門檻的信用卡首推。

秀泰影城信用卡優惠推薦及票價排行榜

秀泰影城Showtime展店策略是選擇許多二線城市，讓許多地方不需要跑到市區看電影，因此我們將欣欣秀泰、台中站前/文心秀泰、台南仁德秀泰影城一併納入比較，下面就同樣的把秀泰影城電影票價格整理在下，方便大家直接進行選擇適合秀泰影城信用卡。（票價比較請點我）

目前秀泰影城雖然沒有與ez訂票合作，但線上購票不收取手續費(20元)，而且也可以使用LINE Pay付款，所以你也可以考量LINE Pay高回饋的信用卡 (例如永豐幣倍卡8%、凱基魔BUY卡8%回饋)，也可以納入考量：

中信秀泰聯名卡。圖取自秀泰官網

秀泰影城信用卡：中國信託 秀泰聯名卡 (~2021/06/30)

秀泰影城的信用卡活動有點少，目前只有自家的中信秀泰聯名卡和美國運通的活動，如果你沒有中信秀泰聯名卡的話，建議你也可以參考下面凱基銀行活動，同樣秀泰影城也適用。

中信秀泰聯名卡目前有三個活動，平日最低有6折優惠，要注意前二者必須現場購票。

●平日(週一至週四)刷中國信託秀泰聯名卡現場臨櫃購買2D電影一般廳享全票票價6折(每日每卡限購同場次2張)

●假日(週五至週日、國定假日)刷中國信託秀泰聯名卡現場臨櫃購買2D電影一般廳享全票票價8折(每日每卡限購同場次4張)

●網路購票，不分平假日刷中國信託秀泰聯名卡購買2D電影一般廳享全票票價8折(每日每卡限購同場次4張)

凱基銀行魔FUN悠遊御璽卡。圖取自凱基銀行官網

有門檻電影信用卡神：凱基銀行 魔FUN悠遊御璽卡

可能有人會問，不是每一張比較表最前面都是凱基銀行嗎？那為什麼放在最後面呢？因為凱基魔FUN卡雖然優惠很高，但是門檻也是很高的。

2021年魔FUN卡的影城信用卡優惠必須有一般消費3000元 (不含全國加油站、電影優惠適用影城、指定線上影音)，可以獲得50%的回饋影城消費回饋，而且不限任何電影院 (所以威秀影城、國賓影城、新光影城、秀泰影城都適用)

回饋上限為每日250元 (代表每日最高電影票500元封頂)，每月回饋上限500元 (每月刷1000元的電影票)，也就是一個月可以二個人去看電影2次，或一個人看4次，對於偶爾看電影的人算是夠用。

另外，如果你有滿足一般消費3000元，魔FUN卡還可以再獲得50% 的線上影音平台回饋，像 Netflix、Spotify、Youtube、KKBOX、KKTV (上限 150元，所以大約只能訂購一個平台線上影音) 都可以直接半價。

那如何達到3000元的一般消費門檻呢？那就是combo凱基行動支付活動，只要綁定Apple Pay、街口、LINE Pay的刷卡(需登錄) 就享有5%回饋，每季活動上限是200元，這樣子就比較容易累積到3000元的門檻。

為了方便比較，所以我把威秀影城、國賓影城、新光影城、秀泰影城相關的信用卡優惠都整理到Google Sheet之中 ，你可以直接查閱Google Sheet，自行參考票價排行榜比較→連結請點我

原文轉載自這就是人生，本文經作者同意授權轉載。