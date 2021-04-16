第二家純網銀來了！LINE Bank 22日開業

LINE Bank 連線商業銀行今（16）日宣布，將於今(2021)年4月22日（四）正式開業，為國內第二家開業的純網銀。

LINE Bank 連線銀行指出，為落實普惠金融的價值，LINE跨界整合生態圈資源，打造便利、安全、有趣的整合式金融服務體驗，以實現Banking in Your Hand的未來願景；在開業記者會中，LINE Bank將分享其打造金融科技品牌之願景，並完整公開開行首波推出之金融服務與亮點。

金管會於2019年開放三家純網銀設立，其中搶得頭香的樂天國際銀行於今年1月19日正式對外營運，第二家獲准開業的LINE Bank已於3月24日試營運，剛開始將採邀請制，邀請LINE集團旗下三家公司在台灣員工約700多人參加，之後才會對一般民眾開放．今日則進一步宣布，將於4月22日正式開業。

至於純網銀「國家隊」將來銀行，近期找來華南銀行營運管理事業群副總經理許柏林接任總經理後，仍需通過金管會面談，才能確定能否接任此一職務，此外，若能順利通過金管會面談，許柏林將在華銀辦理退休，才會至將來銀行負起開業重任。