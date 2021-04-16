債券一年雙位數報酬 4月債券除息潮這檔績效稱王

台股掛牌ETF下周將開始新一波除息，由年化配息率高達4.76%的國泰1-5年期高收益債券ETF（00727B）率先開始，台灣投資人最愛的高收益債券基金，不僅能滿足「存基金、領配息」的長期投資人需求，而多數人著眼於較高的配息率，但少有人知道，只要時機對了，其實債券還能創造一年雙位數報酬！

觀察今年以來(截至4/14)債券型ETF的報酬表現，可以發現多為高收益債、中國政金債，並由國泰1-5Y高收益債ETF超前其餘各檔1%以上奪冠勝出，顯示高收益債ETF的春天已悄然來到。

國泰1-5Y高收益債ETF基金經理林盈華說，在經濟步入穩定成長、股市狂熱不斷創高之際，投資人也需考量風險及收益平衡，可適度在投資組合中納入債券資產，定期領息外還能賺取大波段的可觀價差。

國泰1-5Y高收益債ETF基金經理林盈華補充，今年以來高收益債ETF表現突出其實並不令人意外，因疫苗開始大規模接種，經濟加速解封，景氣步上復甦軌道，市場樂觀預期未來企業獲利持續回升，帶動高收益債信用利差收斂。此外，高收益債發行人所面對的營運衝擊已較去年同期大幅降低，企業利息支付能力及財務結構已大幅改善，預期違約率將持續走低。

根據國際信評機構Moody’s預估，2月份美國高收益債違約率為6.6%，預期第4季將迅速大幅降至3%以下，特別是疫情受害產業，如能源、運輸等高收債，隨景氣回溫及市場風險情緒走好，利差有較大收斂空間。此外，由於高收益債平均存續期間較短，對利率波動的敏感度較低，加上有高利差特性，在殖利率彈升階段所承受的利率風險相對較低，故開始吸引全球資金瘋湧入高收益債市。

根據國際資金流向統計機構EPFR統計，上周(截至4/7)三大債市齊吸金，新興市場債、投資級債分別流入76.4億美元、17.6億美元，而在經濟景氣轉好時，受惠最大的高收益債券基金更是最為搶眼，買氣強強滾，資金流入持續放大至55.5億美元，強勢突破去年6月以來的最大單周淨流入金額。而從過去歷史經驗來看，高收益債違約率達高峰值後，不僅資金會瘋湧入，高收益債指數往後1~3年報酬表現更是能高達雙位數的漲幅。

根據Bloomberg統計，過去20年來，高收益債券違約率大多在5%以下，但2002年、2009年違約率分別飆高至9%、12%後，景氣回溫，違約率驟降，立即就迎來高收益債的春天行情，隔1~3年漲幅平均高達22%~43.6%。