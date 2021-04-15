花旗擬出售消金業務找買家 金管會：尊重其商業考量

花旗集團今（15）晚宣布將退出13個國家消金市場，金管會銀行局長莊琇媛證實，花旗銀要出售消金只留企金，類似澳盛銀台北分行（一部分消金業務賣給星展銀）。昨天花旗銀董事長莫兆鴻已向銀行局報告，其商業考量金管會將給予尊重。

花旗銀向金管會報告，消金業務希望在台灣找新買主，但退場時間尚未決定。莊琇媛說金管會基本上尊重其商業考量，但將要求保障客戶和員工權益，要對內對外溝通，也要跟客戶說明，員工士氣問題 也需處理。此外也不准把客戶轉介到其他地方（如香港），客戶去香港做交易出了問題，將涉及消費者保護問題。

據銀行局之前統計，2012年以來，就有瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行4家外銀撤台。

2017星展銀行又完成收購澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中國大陸以及印尼等個人金融與財富管理業務，接收了這5大市場近130萬客戶數，其中台灣納入逾50萬新客戶，已有不少先例可循。

外銀頻頻撤台原因，外界分析包括台灣的銀行業過度競爭、利差低、台灣法規限制嚴格、中小企業陸續出走等。台灣有37家銀行，金融市場過度壅擠，over banking一直是老問題。

加上數位浪潮衝擊下，國銀實體分行分支機構據點持續減少到9年低點。金管會銀行局3月才公布最新統計，截至2020年底，國銀分行家數降到3,403家、比2019年底再少2家，回到2018年的9年新低紀錄。去年本土銀新增了7個據點，但還趕不及外銀撤了9據點的速度。裁撤的包括星展銀裁了5家、花旗銀裁了3家、凱基銀裁了1家。