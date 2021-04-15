花旗銀證實將退出台灣消費金融市場 出售時間表尚未確定

花旗集團今（15）日宣布，將出售包含台灣在內的13個市場的消費金融業務，花旗銀在台灣子行今日晚間發出聲明指出，出售時間表尚未確定，但在出售前有三大確保：對消費金融營運沒有變動、同仁不會受影響、客戶權益可獲得保障。

花旗銀此聲明連同證實在台消金業務確定被列入出售計畫。花旗銀在台消金市場中，包括已經發行218萬張有效卡，以及財富管理業務，代表未來花旗銀信用卡恐將消失在台灣信用卡市場中。

花旗銀今日傍晚發出聲明指出：

花旗（台灣）銀行於1964年在台灣成立辦事處，1965年於台北成立第一家分行。花旗（台灣）銀行是台灣最大的外商銀行，在190多個國家提供超過140種貨幣的交易，同時我們為700多家跨國公司、1,500多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。過去兩年中，協助客戶自資本市場募集超過50億美元的資金。

截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行。花旗台灣擁有強健及充裕的資本，2020年資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為1.14%及9.18%，遠高於市場平均值0.59%及7.72%。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示：「近60年，花旗在台灣的營運表現成功亮眼，我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。在我們將台灣營運進行轉型以掌握未來成長機會的同時，我們將持續運用花旗獨特的全球網絡和創新能力，提供全方位的企業金融產品及服務，以協助客戶達到永續成長與進步。」

花旗集團今天宣布擬出售13個消費金融業務市場（含台灣）的消息，目前還沒有確定的時間表，在此期間，花旗重申對消費金融營運沒有任何變動，同仁不會有立即的影響。我們將秉持同樣的精神與熱忱，為我們的消費金融客戶提供最優質的服務，也確保客戶權益得到保護。

未來將聚焦台灣的企業金融市場，大幅發展在台灣的機構客戶業務，涵蓋企業金融暨投資銀行、商業金融、金融市場，和財資暨貿易金融事業。

而對於現有客戶，花旗銀則表示，出售台灣的消金業務目前還沒有確定的時間表，在此期間，花旗重申對消費金融營運沒有任何變動，同仁不會有立即的影響。將秉持同樣的精神與熱忱，為消費金融客戶提供最優質的服務，也確保客戶權益得到保護。