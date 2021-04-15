疫苗保險來了 富邦、安達方案搶先看

金管會核准兩家產險公司可以銷售疫苗保單，產險龍頭富邦宣布本周五（16日）開賣，美商安達產險這一兩天也會上市。富邦以兩種方案PK安達的單一方案，前者年繳保費最低228元可買到35萬元保障；後者「不到228元」可買到44萬4,000元保障。

台灣產險公司的防疫保單賣翻天，連帶讓疫苗保單上演「土洋大對決」。產險一哥、本土業者富邦產險推出的方案，最低年繳保費228元，只比媒體先前披露，跨國產險巨擘美商安達的「不到230元」略低；據了解，安達已備妥因應方案，年繳保費將略低於富邦產的最低價，「不到228元」。

產險業者指出，富邦、安達都針對施打疫苗的不良反應提供保障，不過，富邦的範圍較大，各種疫苗都保，安達則僅承保新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

富邦另外還針對施打無效，也就是打了疫苗之後又確診的情況，提供定額補償與實支實付住院醫療給付，但限法定傳染病的疫苗。

富邦產今（15）日宣布方案，疫苗保單的被保險人，限3歲到75歲，新戶或續保戶都一樣；據了解，安達產則限16歲到70歲。

年繳保費方面，富邦產有兩個方案，228元可買到合計上限35萬元的住院補償，或是年繳保費365元與對應之60萬元住院補償。

安達產只有一個方案，年繳保費不到228元，可買到30萬元喪葬費補償，以及每劑住院日額每天給付3,000元，最多付14天，每劑加護病房定額給付3萬元，每人承保兩劑。假設有人先住院後死亡，合計最多可領44萬4,000元。

據富邦產公布方案，以年繳保費228元者為例，民眾施打疫苗，無論是否為法定傳染病的疫苗，只要打了之後有不良反應，每次住院不超過四天，每次補助5,000元，保單有效期間內合計補助上限5萬元。

倘若住院達到五天（含）以上，每次再額外補助3萬元，關於住院較長的額外補助部分，保單有效期間內，合計補助上限30萬元。

假設有民眾打了疫苗十次，每次都連續住院五天以上，如此將可獲得合計35萬元的住院生活補助保險金。

富邦產另外針對法定傳染病疫苗，施打之後卻確診，亦即疫苗無效，提供定額與實支實付住院補償。

針對上述打了疫苗卻確診的保障，無論有無住院，每次定額補償3萬元；每次住院醫療上限20萬元，這部分採實支實付。