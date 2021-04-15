疫苗險明開賣365元買41萬保障 民眾投保前先考慮三因素

疫苗險審核過關！保險局副局長王麗惠今日表示，已核准通過富邦產的「疫苗保障綜合險」與安達產的「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合險」，希望藉由保險移轉風險，提高民眾接種疫苗的意願，這是國內首次的疫苗接種保單，明天正式開賣，保費最低226元，最高給付金額為41萬元（保費365元）。保費理賠最高民眾要投保首先要考慮承保年齡、保障範圍與最高給付金額的條件。

富邦產的「疫苗保障綜合險」保障範圍比較廣泛，除了新冠肺炎疫苗接種外，還包括H5N1流感、登革熱、腸病毒等法定傳染病疫苗接種都計入；而安達產險則只針對此次新冠肺炎疫苗的接種保障。

安達產險表示，「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合險」保障項目包含一般住院日額每日給付3,000元、最高給付14日；加護病房住院定額保險金3萬元與喪葬費用補償保險金30萬元，承保年齡16歲至70歲，不論體況、年齡、性別，年繳保費共226元。保障內容為一年2劑，疫苗接種當日起算90天內發病就給付。

富邦產險的「疫苗保障綜合險」3歲以上民眾皆可投保，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限。

保險局提供富邦產公布的「疫苗保障綜合險」條款，當中有包含3個保險，包括疫苗不良事件費用補償保險、法定傳染病疫苗預防保障定額補償健康險、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療險，因為屬於綜合保險，保戶可就上述三項保險中選擇兩項以上一起投保。

富邦產表示，「疫苗不良事件費用補償保險」不只適用新冠肺炎、流感疫苗，更包含所有在國內合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日以上時另提供增額補償。另「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，將立即給付補償。

富邦產依保額分種二種價位，一是保費228元，提供住院生活補助金5,000元，連續住院達5日以上增額給付3萬元，定額給付3萬及實支住院醫療最高給付20萬元；另一款是365元，提供住院生活補助金1萬，連續住院達5日以上增額給付5萬元；如接種法傳疫苗後180日內又再確診，定額給付5萬及實支住院醫療最高給付30萬。