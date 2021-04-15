世芯第二？金麗科明起改20分鐘撮合交易
特殊應用（ASIC）設計服務廠商世芯受飛騰事件衝擊吞下第五根跌停，另一家IC設計公司金麗科（3228）遭池魚之殃，也被媒體點名接中國訂單，連吃兩根跌停板，但若從高點推算，短線跌幅已達30%，股價暴漲暴跌，15日再度被櫃買中心宣布16日起十個營業日改為每20分鐘撮合一次。
法人表示，金麗科近期當沖交易量大，改為撮合後，股價壓力更大，對手中仍有持股的投資人來說，恐怕雪上加霜。
櫃買中心表示，金麗科最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第4條第1項第1款經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月16日起10個營業日（4月16日至4月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言