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疫苗險明上市 年繳保費最低226元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今宣布開放國內首張疫苗險上市。圖為長榮空服員前往部立桃園醫院接種疫苗示意圖。記者陳俊智攝影／報系資料照
金管會保險局今宣布開放國內首張疫苗險上市。圖為長榮空服員前往部立桃園醫院接種疫苗示意圖。記者陳俊智攝影／報系資料照

中央流行疫情指揮中心宣布，4月21日起開放一萬劑AZ疫苗供自費接種，民眾擔心接種疫苗恐出現副作用。金管會保險局今宣布，正式開放疫苗險上市，保費最低只要226元。

保險局副局長王麗惠表示，核准通過富邦產的「疫苗保障綜合險」與安達產的「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合險」，希望藉由保險移轉風險，提高民眾接種疫苗的意願，這是國內首次的疫苗接種保單。

富邦產的「疫苗保障綜合險」，保障範圍除新冠肺炎的疫苗接種外，還有H5N1流感、登革熱、腸病毒等法定傳染病的疫苗接種保障；而安達產險則針對新冠肺炎疫苗的接種保障。

安達產險表示，「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合險」明天開賣，保障項目包含一般住院日額每日給付3000元、最高給付14日；加護病房住院定額保險金3萬元與喪葬費用補償保險金30萬元，承保年齡16歲至70歲，不論體況、年齡、性別，年繳保費共226萬元。保障內容為一年2劑，疫苗接種當日起算90天內發病就給付。

富邦產險的「疫苗保障綜合險」也是明天開賣，3歲以上民眾皆可投保，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限。

依照富邦產公布的「疫苗保障綜合險」，當中有包含3個保險：疫苗不良事件費用補償保險、法定傳染病疫苗預防保障定額補償健康險、法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療險，因為屬於綜合保險，保戶可就上述三項保險中選擇兩項以上一起投保。

富邦產表示，「疫苗不良事件費用補償保險」不只適用新冠肺炎、流感疫苗，更包含所有在國內合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日以上時另提供增額補償。另「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，將立即給付補償。

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